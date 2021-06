DOOM Eternal: La bande-annonce de traçage de rayons montre la galerie de tir à son meilleur

Vers la nouvelle carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Pour présenter, Nvidia et Bethesda ont décidé de publier une bande-annonce de gameplay DOOM Eternal de publier.

Mais pas n’importe quelle bande-annonce, c’est un gameplay qui vient avec un La résolution 4K arrive et une mise à niveau du lancer de rayons a été donné. On a donc déjà une première impression de ce que le RTX 3080 Ti peut enfin se permettre. Vous pouvez voir la bande-annonce avec « GeForce RTX 3080 Ti 4K Ray Tracing Gameplay » ici:

N’oubliez pas que ce n’est que sur la vidéo Youtube peut voir via l’inscription en raison de la restriction d’âge.

DOOM Eternal: Le lancer de rayons n’est pas un grand changement?

La vidéo montre « DOOM Eternal » en 4K et avec lancer de rayons. Mais à première vue, nous ne voyons pas un changement aussi important que cela puisse paraître par rapport au gameplay 4K régulier avec RTX?

Le diable – ou dans ce cas le démon – est, comme c’est souvent le cas, dans les détails. Au départ, les nuances de lancer de rayons ne sont pas aussi bouleversantes que, par exemple, avec Vidéo RTX-on de Quake 2que Nvidia a partagé il y a quelque temps, mais toujours le nouveaux effets d’ombre et de lumière clairement visible. Par exemple dans la visière du Doom Slayer ou lorsque nous regardons dans les coins à certains endroits de la vidéo.

RTX-on dans « DOOM Eternal » rend le jeu plus réaliste et criard! © Bethesda / Nvidia

Puisque le titre commence par effets de particules impressionnantsn atouts, nous constatons également une avancée notable ici. Jamais ça Mise à feu du BFG 5000 était aussi belle que dans cette vidéo. Ou faites attention au Faisceau micro-onde de pistolet à plasma. C’est là que la fonction de lancer de rayons déploie tout son effet, car elle peut briller à merveille à travers les particules!

La question de savoir si « DOOM Eternal » convient à une telle présentation est une autre question, car dans le gameplay du Doom Guy qui massacre les démons, il est largement hors de propos que le costume graphique nous assomme de nos chaussettes. Et pourtant, nous devons reconnaître que le tranchage du démon n’a jamais été aussi beau et que le tueur prend sa plus belle forme avec 4K et le traçage de rayons.