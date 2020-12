DOOM Eternal fait ses débuts sur Nintendo Switch aujourd’hui

DOOM Eternal initialement lancé le 20 mars 2020, qui était également la même date que la sortie de Animal Crossing: Nouveaux horizons. À l’époque, DOOM Eternal est sorti uniquement sur PC, Google Stadia, PlayStation 4 et Xbox One. Bethesda a maintenant annoncé que DOOM Eternal lancerait le Nintendo Commutateur.

DOOM Eternal a fait ses débuts sur Nintendo Switch aujourd’hui, des mois après son lancement initial. Le port a été géré par Panic Button, qui gérait auparavant les versions de CONDAMNER (2016), et Wolfenstein II: Le nouveau colosse, et Wolfenstein: Youngblood sur la Nintendo Switch.

La Nintendo Switch ajoutera quelques optimisations pour le port de la console. Malheureusement, la bande-annonce ou la page de la boutique officielle indique que la dernière extension Les anciens dieux: première partie arrivera à une date ultérieure.

La version Nintendo Switch ajoutera quelques optimisations uniquement pour la console portable. Ils incluent Motion Aiming, qui utilise le gyroscope dans le Joy-Cons. L’utilisation des commandes de mouvement et l’activation du paramètre Motion Aiming permettent aux joueurs de viser plus précisément lorsqu’ils utilisent les deux Joy-Cons.

Le jeu principal ajoute un «Battlemode» où deux combattants peuvent combattre un adversaire en mode multijoueur en ligne. Les joueurs s’affrontent en cinq matches, où celui qui remporte le plus de victoires.

Le site Web du Slayers Club contient une FAQ détaillée qui répond aux questions et informe les fans des «problèmes connus». L’une des premières questions est de savoir si le jeu aura une version physique, mais Bethesda déclare: «Pas pour le moment».

DOOM Eternal a été développé par Logiciel iD. Le titre est une suite directe de CONDAMNER, que Bethesda a publié en 2016. Dans le nouveau titre, les armées de l’enfer ont envahi la Terre. Dans une campagne solo intense, Doom Slayer doit combattre des démons à travers les dimensions et arrêter la destruction de l’humanité.

le Dieux anciens: première partie était la première partie du DLC de la campagne. Le DLC continue l’histoire après la fin de la campagne principale. Bien que Doom Slayer ait terminé son travail, cela a eu des conséquences. Doom Slayer doit à nouveau intervenir pour combattre des hordes de démons.

DOOM Eternal est un téléchargement volumineux d’environ 18 Go. Les joueurs peuvent profiter du nouveau jeu en japonais, portugais, français, allemand, russe, chinois, anglais, espagnol, italien ou coréen.

Toute personne ayant précommandé tôt recevra le «Pack Rip and Tear plus DOOM 64. » Le contenu Rip and Tear sera automatiquement téléchargé et installé, tandis que le DOOM 64 le code échangeable sera envoyé aux joueurs via l’e-mail associé à leur compte Nintendo Switch. Les joueurs doivent utiliser le code avant le 23 décembre.

DOOM Eternal est maintenant disponible en téléchargement numérique via l’eShop Nintendo Switch.