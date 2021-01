Donnie Darko: le réalisateur parle de réexplorer son univers

Jusqu’à maintenant, « Donnie Darko»Est une référence de la portée narrative que le cinéma indépendant du début des années 2000 devait offrir au monde, présentant une histoire dans laquelle le voyage dans le temps, les univers parallèles et la ligne qui sépare la vie et la mort se fondent dans une histoire complexe et complexe sur l’adolescence.

Votre directeur, Richard Kelly, a récemment présenté des indications de travail sur un film dont l’histoire pourrait être un complément dans cet univers fictif, bien qu’il prenne soin de ne pas révéler trop de détails sur son intrigue ou dans quelle mesure il ferait partie du précédent.

« Eh bien, je n’ai probablement pas le droit de dire quoi que ce soit d’autre que cela a été une énorme quantité de travail à accomplir », affirmait-il. Kelly dans une discussion avec ComingSoon sur la possibilité d’un nouveau film. «J’espère que nous pourrons explorer ce monde d’une manière énorme et passionnante. Mais nous verrons ce qui se passe. Cela a demandé beaucoup de travail ».

Kelly s’est avéré être un réalisateur dont l’ambition narrative n’est entravée que par un manque de gros budgets, comme le démontrerait «Contes de Southland » et « La boîte», Ses prochains longs métrages. De plus, il a clairement indiqué dans le passé qu’il ne chercherait pas à se plonger à nouveau dans le monde de ses débuts en tant que réalisateur à moins d’avoir quelque chose d’intéressant à raconter.

En 2009, il sortira directement en vidéo « S. Darko», Un film qui se voulait une sorte de spin-off / suite du Kelly, qui a exprimé à plusieurs reprises son rejet d’une telle production, dont le lancement vidéo a été détruit par les critiques et les fans du film original.

Bien que les fans du film original auraient adopté une position défensive à l’idée d’une continuation en raison des réactions provoquées par « S. Darko», Il faut se rappeler que Kelly n’a pas participé à son développement.

Malgré la lourde charge paranormale sur ses bandes, Kelly C’est un grand constructeur d’intimité entre le public et ses personnages, permettant la création de liens de sympathie forts entre eux. En 2017, le cinéaste reconnaîtrait l’énorme potentiel que contenait ses débuts pour raconter plus d’histoires autour de lui.

« Je pense qu’il y a quelque chose de bien plus grand et plus ambitieux à faire dans cet univers », commentait le cinéaste à HMV. «C’est gros et cher et je pense qu’il est temps de le faire. Je veux m’assurer que nous avons le budget pour lui rendre justice et ne rien compromettre ».