Donnez à votre Android l’apparence d’un GameBoy avec ces icônes et l’arrière-plan de l’écran

Grâce à un utilisateur de Reddit, vous pouvez désormais transformer votre smartphone Android en GameBoy.

Les utilisateurs d’Android ont une grande variété pour personnaliser leur appareil, et cette fois, nous vous expliquons comment vous pouvez créer votre smartphone ressemble à un GameBoy avec cette personnalisation unique de papier peint et d’icônes.

Les appareils dotés du système d’exploitation Google vous permettent de personnaliser à partir du fonds d’écran en icônes ou widgets. Un utilisateur de Reddit a eu la brillante idée de transformer son appareil en GameBoy, la mythique console portable de Nintendo.

Mario sur votre mobile est l’une des meilleures personnalisations que nous ayons vues

GameBoy était une console de jeu Nintendo portable alimentée par des piles et est la troisième console la plus vendue au monde. De nombreux utilisateurs ont passé des heures à jouer des titres comme Tetris ou Super Mario, et maintenant vous pouvez faire ressembler votre smartphone à cette console grâce à cette personnalisation unique.

Comment personnaliser votre Android pour qu’il ressemble à un GameBoy

Si tu es fan de la mythique console Nintendo Et vous voulez que votre smartphone lui ressemble, faites attention à la personnalisation que nous vous apportons ci-dessous, car cela en vaut vraiment la peine. Avec lui, vous pouvez passer du fond d’écran aux icônes de votre smartphone Android.

Mais comment faire ressembler mon smartphone à un GameBoy? C’est simple, pour cela il suffit suivez quelques petites étapes, qui sont également expliqués dans le forum bien connu.

Cet utilisateur a réalisé cette personnalisation unique avec un fichier KLWP, puis a configuré la page en téléchargeant certains fichiers de Google Drive et a modifié les icônes via une application du Google Play Store.

De cette manière, en suivant les mêmes étapes que cet utilisateur, vous pouvez transformer votre smartphone Android en un GameBoy mythique, au moins en termes d’apparence. De plus, vous pouvez toujours le montrer devant vos amis fanatiques de jeux vidéo rétro.

