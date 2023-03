Donjons & Dragons : Honneur parmi les voleurs La star Chris Pine espère que le film pourra aider les gens à se sentir mieux

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs étoile Chris Pin espère que le film donnera aux cinéphiles un moment pour échapper à la réalité. L’adaptation cinématographique du jeu fantastique a été écrite et réalisée par le duo emblématique Jonathan Goldstein et John Francis Daley. Outre Chris Pine, le film présente également Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justin Smith, Sophia Lillis, Hugh Grant et Daisy Head.





Pine voulait que les téléspectateurs se sentent mieux tout en appréciant le film. Il espère qu’à la fin du film, les gens oublieront momentanément leurs soucis. Il a dit à Variety lors de la première du film à Los Angeles,

« J’ai vu ce film probablement plus que beaucoup de mes autres films parce que j’aime le regarder avec un public. Sortir et voir les visages du public, vous voyez exactement ce que le cinéma devrait faire, c’est-à-dire que les gens sont vivants. Ils veulent en parler. Ils sont de bonne humeur. Le monde est tellement merdique, alors pourquoi ne pas utiliser ce véhicule – le cinéma à gros budget – pour que les gens se sentent mieux.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Chris Pine dit qu’il est trop cool sur grand écran

Paramount Pictures

L’acteur a en outre partagé les détails de ce qu’il aime dans le film. Il a dit concernant son personnage Edgin, il a dit,

« Il y a un peu de bretteur chez ce type dans ce monde, que j’adore. Je suis un bébé des années 80. Donc toutes mes références étaient des années 80. Donc, pour moi, ce film était comme « Goonies », « NeverEnding Story », c’était un peu « Indiana Jones ». Avance rapide, et c’est peut-être un peu « Pirates ».

Il a en outre ajouté qu’il préférait représenter quelqu’un d’authentique à l’écran plutôt que de prétendre être quelqu’un de cool. Il a dit,

«Toutes sortes de purée avec son grand cœur. C’est vraiment plus que tout ce que j’ai aimé à ce sujet. J’avais l’impression que c’était vraiment honnête, c’était gentil. Et je pense que Sweet a mauvaise réputation. Tout doit être vraiment cool de nos jours, et je suis vraiment trop cool. Je pense que cool est super ennuyeux. Je veux quelque chose d’authentique.

Alors que le film présente de nombreuses cascades impressionnantes, Pine admet qu’il n’a jamais fait l’action. Tout ce qu’il a fait, c’est courir. Il a dit,

« Je ne fais pas de cascades dans ce film. Rien. Je n’ai aucune action. Je ne fais que courir. Fuyez la merde », a déclaré Pine. « Tous ces pauvres crétins devaient suivre tous ces entraînements d’arts martiaux le week-end et je me promenais sur la plage. Je lisais, rattrapé mon Netflix. J’ai passé un bon moment. »

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs sort au cinéma le 31 mars.