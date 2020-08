Donc le gril est d’une propreté éclatante

Vous souhaitez nettoyer votre gril électrique Weber et recherchez les bons conseils? Ensuite, nous avons exactement les bonnes instructions pour vous ici. De la grille du gril à l’élément chauffant: nous vous dirons comment votre gril sera à nouveau étincelant.

Griller est amusant! Pour s’assurer qu’il reste ainsi, un gril doit être nettoyé régulièrement – certaines pièces comme la grille, idéalement après chaque utilisation. Ceci s’applique également à votre gril électrique Weber. Heureusement, vous pouvez facilement nettoyer la bonne pièce. Nous vous expliquerons comment procéder et vous indiquerons ce qu’il faut rechercher.

Accessoires pour barbecue chez SATURN Dans la boutique en ligne SATURN, vous trouverez des accessoires utiles pour savourer des barbecues – du gril aux couverts professionnels.

N’oubliez pas: branchez!

Si vous souhaitez nettoyer votre gril électrique Weber, vous devez d’abord débrancher la fiche de la prise. Cela empêche non seulement le gril de devenir soudainement chaud pendant le nettoyage, mais surtout vous évite de subir un choc électrique.

Il est également important de savoir: les fiches, câbles, régulateurs de température et éléments chauffants ne doivent jamais être nettoyés sous l’eau courante. Si l’une de ces pièces est contaminée, elle peut être traitée avec une éponge humide ou similaire et retirée, mais plus à ce sujet dans un instant. En général, peu importe si vous lisez au préalable le mode d’emploi.

Cela rendra la grille du gril d’une propreté radieuse

Les grillades donnent une délicieuse variété sur la table à manger. Malheureusement, la grille du gril est vraiment sale. La bonne nouvelle: votre gril électrique Weber se nettoie presque complètement.

Il est préférable d’éliminer d’abord les gros résidus avec du papier absorbant, puis de chauffer le gril à la température de fonctionnement la plus élevée pendant environ dix à 15 minutes avec le couvercle fermé. La plupart des résidus de gril brûlent d’eux-mêmes. Immédiatement après, vous pouvez brosser la grille avec une brosse à gril à trois côtés appropriée. Mais rappelez-vous: il est maintenant temps de débrancher la fiche! Si le traitement avec la brosse ne donne pas le résultat souhaité, vous pouvez ensuite traiter le grillage avec un nettoyant pour grillage Weber ou un autre agent de nettoyage dissolvant les graisses, de l’eau chaude et une éponge rugueuse (sauf s’il s’agit d’un gril en fonte). Pour ce faire, retirez le gril de votre gril électrique, nettoyez-le et séchez-le soigneusement avant de le remettre sur le gril.

Ne pas oublier: Le bac à graisse doit également être nettoyé ou remplacé régulièrement.

Nettoyer le gril électrique Weber: voici comment traiter la fonte

Si vous possédez un gril électrique Weber avec un grillage en fonte, il y a quelques éléments à prendre en compte lors du nettoyage. La bonne pièce ne doit pas être nettoyée avec un détergent ou au lave-vaisselle pour éviter la rouille. Utilisez généralement un nettoyant spécial pour grilles, une éponge rugueuse et (peu) d’eau chaude.

Après le nettoyage, il est important de «recouvrir» la grille de votre gril, car bien que les grilles en fonte soient généralement émaillées sur les grilles Weber, l’effet antiadhésif disparaît en cas de brûlure ou de nettoyage en profondeur et doit être à nouveau «rafraîchi». Il suffit de mettre de l’huile ou de la graisse végétale sur un morceau de papier absorbant et de frotter la grille de votre gril avec, et le prochain barbecue peut arriver.

Comment nettoyer l’élément chauffant de votre gril électrique Weber

L’élément chauffant est fait d’un matériau avec une surface très lisse et devient également très chaud, de sorte que la graisse et les jus de viande dégoulinants n’ont généralement aucune chance dès le départ. Et même si quelque chose goutte sur l’élément chauffant lors de la cuisson à basse température, vous pouvez généralement brûler facilement ces contaminants comme décrit ci-dessus.

Si cela ne résout pas le problème, l’élément chauffant peut également être nettoyé avec une éponge rugueuse, un détergent ordinaire et un peu d’eau chaude. Mais attention, il y a quelques points à considérer ici!

Tout d’abord, nous ne saurions trop insister sur le fait que vous devez débrancher la fiche de la prise avant de manipuler des appareils sous tension. De plus, l’élément chauffant ne doit jamais être complètement immergé dans l’eau. Les nettoyants pour fours et cuisines contenant des composants abrasifs et d’autres nettoyants agressifs sont également tabous. Vous pourriez endommager l’élément chauffant.

Nettoyez l’intérieur du couvercle et de la chambre du gril: comment cela fonctionne

Que vous possédiez un gril électrique Weber Q140 ou un autre modèle de la série Q, vous pouvez nettoyer le couvercle relativement facilement avec le nettoyeur Weber Q de l’intérieur. Si vous commencez à nettoyer alors que le couvercle est encore chaud, les éclaboussures de graisse et autres disparaîtront pratiquement d’elles-mêmes.

Cela devient un peu plus compliqué à l’intérieur de la chambre du gril, car ici la commande et l’élément chauffant bloquent l’accès libre. Si vous connaissez cette petite astuce, ce ne sera plus un problème pour vous à l’avenir: vous pouvez simplement retirer l’élément de commande sur le côté, l’élément chauffant peut alors être facilement retiré en desserrant les deux vis sur le côté et en retirant le clip de retenue. Vous avez déjà libre accès à la chambre du gril et pouvez également la traiter avec le nettoyeur Q.

La touche finale: nettoyez le gril électrique Weber de l’extérieur

Maintenant que l’intérieur de votre gril électrique Weber brille à nouveau de la plus belle brillance, il ne manque plus que l’extérieur. Weber recommande également le nettoyant Q pour tous les modèles de la série Q, qu’il s’agisse d’acier inoxydable ou d’émail.

Pour protéger votre gril électrique du vent et des intempéries et pour éviter une contamination excessive, il peut également être conseillé de couvrir tout le gril avec un couvercle lorsqu’il n’est pas utilisé et après qu’il a refroidi. Et s’il est sale, vous pouvez le laver à la main avec un détergent doux, car malheureusement il ne convient pas à la machine à laver.

Voici quelques conseils de nettoyage de Weber dans une vidéo YouTube:





Résumé