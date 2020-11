Donc EXO’s DO et BTS’s Jin sont amis … mais nous voulons juste savoir comment cela s’est passé

De retour en 2016, EXOde FAIRE était en vedette dans Amour pur, un film d’amour pour adolescents. Cependant, ce qui a attiré l’attention de beaucoup, c’est que BTSde Jin avait assisté à la conférence de presse. Sa présence a conduit la presse à publier diverses photos et déclarations, ce qui a fait la une, “Jin ‘de BTS est venu soutenir Do Kyungsoo’ (Pure Love)«.

Pendant l’événement, les deux ont même eu une «bataille à la révérence»!

4 ans plus tard en 2020, les fans ne connaissent toujours pas la relation entre les deux chanteurs populaires. Les EXO-L sont constamment étonnés de la capacité de D.O à se rapprocher des gens et l’appellent un secret “en-ssa»(Initié). Une autre des connexions mystérieuses de D.O comprend Surlignerde Yoon Dujun. Bien que les deux n’aient pas encore été repérés ensemble, dans une anecdote célèbre, lors des débuts d’EXO en 2013, Dujun avait dit aux fans de vérifier leurs débuts car son ami était dans le groupe.

Au cours du 2016 Prix ​​Gaon Chart, Jin et DO peuvent également être vus se saluant.

Dans un autre moment EX-bronzage, Baekhyun et Jungkook ont également été vus être amicaux les uns avec les autres.

Les fans sont surpris de leur relation étant donné que Jin et DO n’ont jamais eu d’horaires officiels ensemble. Bien que nous vivions tous pour ces interactions, nous voulons juste savoir une chose – COMMENT?