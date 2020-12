Donald Trump ne mentionne pas les personnes LGBT dans le discours de la Journée mondiale du sida

Le président Donald Trump prend la parole dans la salle diplomatique de la Maison Blanche le 26 novembre 2020 (Erin Schaff – Pool / Getty)

Donald Trump a publié la dernière déclaration de sa présidence pour la Journée mondiale du sida, et pour la quatrième année consécutive, il ne fait aucune mention des victimes LGBT + de la crise du sida.

La proclamation publiée au nom de Donald Trump mardi 1er décembre note que «cette maladie mortelle affecte de manière disproportionnée les minorités raciales et ethniques», mais a totalement omis de mentionner l’impact sur les hommes homosexuels et bisexuels, qui représentent 69% de tous les diagnostics de VIH en États-Unis, et constituait également l’écrasante majorité des victimes de la crise du sida.

Le président américain a fait des proclamations similaires lors des trois autres Journées mondiales du sida où il était en fonction, et il a également omis de mentionner les personnes LGBT + à toutes ces occasions.

Donald Trump ignore les personnes LGBT + dans le message de la Journée mondiale du sida

La déclaration se lit comme suit: «Aujourd’hui, notre nation se joint à des millions de personnes à travers le monde pour commémorer les vies précieuses perdues à cause du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et des maladies liées au syndrome d’immunodéficience acquise (sida), et nous réaffirmons notre soutien aux personnes atteintes de ces maladies. .

«Heureusement, des décennies de progrès remarquables et une meilleure compréhension nous ont mis à portée de mettre fin à son impact dévastateur. Grâce à une sensibilisation accrue, à des stratégies de prévention révolutionnaires et à des schémas thérapeutiques sûrs et efficaces, nous mettrons bientôt fin à l’épidémie de sida une fois pour toutes.

«Au cours des 40 dernières années, le VIH et le sida ont infecté plus de 77 millions de personnes dans le monde et coûté la vie à pas moins de 35 millions de personnes, dont celles de 700 000 Américains. Actuellement, environ 1,2 million de personnes vivant aux États-Unis sont séropositives, dont environ 170 000 personnes qui n’ont pas été diagnostiquées.

«De plus, il n’est que trop clair que cette maladie mortelle affecte de manière disproportionnée les minorités raciales et ethniques.»

La déclaration ajoute: «Grâce à ces initiatives et à d’autres, nous clôturons un chapitre douloureux de l’histoire humaine. Au cours des dernières décennies, le VIH et le sida ont infligé des souffrances incalculables à des millions de personnes, tant au pays qu’à l’étranger. Mais à la fin de cette décennie, nous aurons éliminé ce fléau de notre pays et libéré une grande partie du reste du monde de son emprise mortelle.

La politique de lutte contre le VIH / sida a beaucoup souffert sous l’administration Trump, le président fermant le Bureau de la politique nationale de lutte contre le sida de la Maison Blanche, renvoyant tous les membres du Conseil consultatif du président sur le VIH / sida et drainant prétendument des fonds d’un budget VIH / sida pour payer pour la détention d’enfants migrants.

En 2017, des enregistrements ont émergé de 1997 de Donald Trump plaisantant sur le fait de forcer la princesse Diana à passer un test de dépistage du VIH avant d’avoir des relations sexuelles avec elle. Pendant ce temps, un livre a affirmé que Trump avait une fois fait fumiger son club de luxe Mar-a-Lago après la visite du fixateur républicain séropositif Roy Cohn.

Joe Biden s’engage à agir contre le VIH / SIDA

Dans un plan d’action LGBT + publié avant l’élection, le président élu Joe Biden a fait une série de promesses sur le VIH, s’engageant à garantir les protections de non-discrimination de la loi sur les soins abordables pour empêcher les compagnies d’assurance « d’augmenter les primes ou de refuser la couverture en raison du fait que quelqu’un Statut VIH ».

Le plan promet que les personnes LGBT + auront «un accès complet à tous les traitements et ressources de soins de santé appropriés», ajoutant: «Biden veillera à ce que les régimes de santé fédéraux fournissent une couverture pour la PrEP (prophylaxie pré-exposition) et la PEP (prophylaxie post-exposition) – , médicaments de prévention du VIH très efficaces.

«Biden s’est battu pour l’accès au traitement des personnes vivant avec le VIH / SIDA et le financement de la recherche sur le VIH / SIDA, et il a aidé à faire passer et à étendre le programme mondial de lutte contre le SIDA (PEPFAR). En tant que président, il s’engagera de nouveau à mettre fin à l’épidémie de VIH / sida d’ici 2025.

«Biden mettra à jour et mettra en œuvre la stratégie globale de lutte contre le VIH / sida du pays, lancée pour la première fois par l’administration Obama-Biden. Cette stratégie réduira de manière agressive les nouveaux cas de VIH, tout en augmentant l’accès au traitement et en éliminant l’accès inéquitable aux services et aux soutiens.