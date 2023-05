Dolph Lundgren se souvient d’avoir failli en venir aux coups avec Sly Stallone sur l’ensemble Expendables

Amis de longue date et parfois co-stars Dolph Lundgren et Sylvester Stallone sont encore proches à ce jour, mais leur relation n’a pas été sans revers. Bien sûr, les deux acteurs sont connus pour jouer des rivaux dans la suite acclamée Rocheux IVmême s’ils seraient du même côté un an plus tard pour le Consommables la franchise. Plus récemment, ils ont partagé l’écran du film de 2018 Credo IIreprenant les rôles qu’ils ont joués dans leur premier film ensemble en 1985.





Dans une nouvelle interview pour Le spectacle de Graham Bensinger, Lundgren a réfléchi sur son amitié avec Stallone. Il admet qu’il y a eu des « mauvais moments » au cours des dernières décennies, décrivant un incident particulièrement houleux qui s’est produit sur le tournage de Les consommables. Lundgren se souvient que Stallone l’avait réprimandé sur le plateau, et à un moment donné, les choses étaient sur le point de devenir physiques en conséquence. L’acteur se souvient avoir été tellement en colère qu’il était prêt à canaliser Ivan Drago en essayant d’assommer Stallone. Comme l’explique Lundgren :

« Nous avons eu de bons et de mauvais moments, un peu comme une famille dans une certaine mesure. Il a été très dur avec moi dans une scène de Expendables 1, où il m’a un peu crié dessus devant toute l’équipe et m’a fait faire environ 20 prises sur une scène. C’était comme, ‘Ma grand-mère pourrait le faire mieux que ça. Qu’est-ce que tu fous, qu’est-ce que tu fais?’ Vous savez, essentiellement devant tout le monde. Et il y avait la presse là-bas ce jour-là aussi, la presse internationale… Nous avons pris une pause déjeuner et je me souviens, j’étais un peu en larmes. J’étais vraiment bouleversé. J’ai appelé ma femme cette fois-là, et En gros, je lui ai simplement dit: « S’il dit un mot de plus, je vais l’assommer et baiser ce film, je m’en vais. Je vais juste le frapper et m’en aller. ‘

Heureusement, la situation ne s’est pas aggravée à ce point. Lundgren dit que Stallone lui a présenté ses excuses pour son comportement, à quel point la production s’est remise sur les rails sans autre friction. Apparemment, ce n’est pas atypique de l’amitié des deux acteurs, comme le dit Lundgren, il y a eu d’autres « accrochages au fil des ans », mais en fin de compte, l’amour et le respect entre les Rocheux IV co-stars les a gardés amis à ce jour.

« Je pense que quand j’ai marché sur le plateau, les gens ont senti que ce n’était pas une si bonne vibration. Et puis j’ai eu une tape dans le dos et c’était Sly. Et il a dit: » Euh, je suis désolé pour ça. Faisons juste une autre prise et continuons à avancer. Et nous avons eu quelques démêlés au fil des ans, mais que puis-je dire, c’est un Italien fou. Je pense qu’il sait que je l’ai toujours respecté et aimé, et je pense que c’est pourquoi nous sommes toujours amis. . »

Sylvester Stallone et Dolph Lundgren restent amis

Lundgren est l’un des rares acteurs à apparaître dans les quatre Consommables films. Après avoir joué un rôle aux côtés de Stallone dans les trois premiers épisodes, il a été révélé que les deux reviendront dans la suite à venir, Les Consommables 4, qui suit principalement le personnage de Jason Statham. Espérons que le tournage de cet épisode s’est déroulé plus facilement que ce qui s’est passé sur le tournage de Les Consommables 1.

Vous pouvez regarder le clip de l’interview de Lundgren sur sa relation avec Stallone ci-dessous.