Dolly Parton étend Dollywood avec une rénovation d’un demi-milliard de dollars – voici ce qui change

Dolly Parton a de grands projets pour Dollywood !

Lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine, Parton a discuté du plan décennal de Dollywood aux côtés du président de la société, Eugene Naughton.

Le parc à thème bien-aimé situé à Pigeon Forge, Tennessee, s’étendra au cours de la prochaine décennie dans le cadre d’un investissement de 500 millions de dollars. Jeudi, la société Dollywood a annoncé ses plans futurs pour la construction d’un nouveau HeartSong Lodge & Resort de 302 chambres sur la route du parc à thème et à côté du DreamMore Resort and Spa de Dollywood.

Le nom de la station vient de son tube du même nom de 1994, inspiré des Great Smoky Mountains où elle a grandi. Comme Parton l’a expliqué lors de la conférence de presse, « Vous devez avoir un bon nom, alors nous l’avons appelé HeartSong, parce que j’écris des chansons et tout ce que j’ai fait, j’ai commencé par une chanson. »

Selon le site officiel de Dollywood, le « lodge réinventé » comprendra des suites à thème et des chambres en mezzanine en plus de suites spacieuses avec balcons attenants afin que les familles puissent échapper à leur stress quotidien. La propriété comprend un espace de réunion intérieur et extérieur de 26 000 pieds carrés pour accueillir de grands rassemblements, ainsi qu’un foyer commun et des piscines intérieure et extérieure.

Parton, qui se fait appeler la «rêveuse en chef» de Dollywood, a de grands projets pour le parc et son État d’origine au cours de la prochaine décennie. Bien qu’aucun autre détail n’ait été publié, Naughton a taquiné certains des nouveaux ajouts, notamment un terrain de camping, trois centres de villégiature et une nouvelle attraction « record » à venir en 2023.

Dolly Parton assiste à la célébration du week-end d’ouverture de Dollywood le 24 avril 1993 à Dollywood à Pigeon Forge, Tennessee. Ron Galella, Ltd. / Collection Ron Galella via Getty

Naughton a ajouté : « Et la bonne nouvelle, c’est que non seulement nous allons de l’avant avec le HeartSong Lodge, mais nous planifions également des complexes hôteliers trois, quatre, cinq et un nouveau complexe de camping en plein air épique. »

« Je suis tellement fière de cet endroit que nous avons pu construire ici dans les Smokies », a déclaré Parton dans un communiqué publié sur son site Web. « J’ai toujours rêvé d’accomplir deux choses avec Dollywood. Je voulais donner du travail aux gens qui vivent ici et je voulais donner aux visiteurs une autre raison de venir découvrir la beauté des Smoky Mountains. Nous avons célébré notre 35e saison l’an dernier, donc je pense qu’il est juste de dire que nous avons été en mesure de le faire.

Dollywood a ouvert ses portes en 1986 après que Parton a repris le parc Silver Dollar City. En plus des manèges traditionnels du parc à thème, Dollywood propose également de l’artisanat et de la musique locaux dans les Smoky Mountains et abrite le Southern Gospel Museum and Hall of Fame. La destination comprend également le parc aquatique Splash Country de Dollywood, le DreamMore Resort and Spa et le Stampede Dinner Attraction de Dolly Parton.

Le parc à thème a subi une autre expansion de 300 millions de dollars en 2013, qui comprenait les montagnes russes Firechaser Express et le complexe DreamMore en 2015. En 2019, Dollywood a terminé une expansion de 37 millions de dollars de la nouvelle zone thématique, Wildwood Grove.