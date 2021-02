DoKomi 2021 a lieu: date et prévente annoncées!

Nous avons de bonnes nouvelles pour tous les fans de la convention. DoKomi a officiellement annoncé qu’il serait en cette année aura lieu. Nous vous attrapons toutes l’informations sur DoKomi 2021 ensemble dans ce post!

Toutes les informations préliminaires sur DoKomi 2021

Si vous souhaitez visiter à nouveau des conventions cette année, le DoKomi, toujours populaire et en pleine croissance, a ouvert ses portes en 2021.

Quand DoKomi 2021 aura-t-il lieu? Cette année, l’événement tombe à la date suivante: du 7 au 8 août 2021.

Où et dans quelle ville puis-je visiter DoKomi 2021? Comme chaque année, DoKomi 2021 aura lieu à Düsseldorf – dans le Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf.

Pour y parvenir, les organisateurs travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales et ont déjà élaboré en 2020 un concept spécial avec des mesures de protection. Ce concept de protection de l’année précédente sera adopté pour 2021 afin que tous les visiteurs puissent s’attendre à la meilleure sécurité possible.

Quand a lieu la vente anticipée de billets? La vente anticipée de billets aura lieu le 1 mars 2021 début. Visitez le site Web officiel de DoKomi.

Notez que les billets cette année uniquement sous forme de billet électronique Tobe offert! DoKomi facilite ainsi les étapes d’organisation et il n’y a pas de files d’attente sur le site où les visiteurs doivent d’abord faire la queue pour recevoir un ticket.

Conformément à la vente de billets, le DoKomi un livestream. Si vous avez des questions ou souhaitez vous mettre dans l’ambiance de l’événement, vous pouvez rejoindre le flux en direct en conséquence. Alors gardez les yeux ouverts sur la chaîne DoKomi le 1er mars 2021! De plus amples informations sur DoKomi 2021 suivront dans le courant de l’année.

Qu’est-ce que la Convention DoKomi Manga et Anime?

Le DoKomi en est un depuis de nombreuses années partie intégrante de la culture anime et manga en Allemagne. C’est le plus grand d’Allemagne Anime et Japan Expo. L’accent est mis sur les sujets Culture de la jeunesse japonaise. Par conséquent, les sujets suivants sont traités:

Anime

Manga

Cosplay

Jeux

Mode

la musique

et les tendances de la scène

Donc, si vous êtes à jour avec Tendances de la scène informer votre passe-temps favori se faire plaisir ou simplement se livrer Convention entre personnes partageant les mêmes idées voulez dépenser, le DoKomi est fait pour vous.

N’oubliez pas que vous pouvez également visiter DoKomi si vous n’êtes pas dans la région depuis si longtemps ou si vous n’avez jamais assisté à une convention. Alors elle est convient aux débutants.