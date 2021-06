Doki Doki Literature Club Plus apporte un roman visuel culte sur PS5, PS4 avec du contenu supplémentaire

En 2017, le développeur Team Salvato a fait de vraies vagues avec Doki Doki Literature Club. Sorti en fanfare sur Steam, le roman visuel est devenu presque instantanément un classique culte, pour des raisons qu’il vaut mieux découvrir lorsque vous le jouez par vous-même. Bien sûr, les utilisateurs de PlayStation n’ont peut-être pas eu les moyens de le vérifier, mais ne vous inquiétez pas – Doki Doki Literature Club Plus vient d’être annoncé, et il arrive sur PS5 et PS4.

Le jeu se présente comme un roman visuel léger sur un étudiant qui rejoint le club titulaire afin de sortir avec l’un des quatre membres féminins. Bien qu’il se positionne dans un sens, il s’agit en fait d’une expérience d’horreur psychologique déguisée.

Alors, qu’apporte cette version Plus ? Eh bien, en plus de lancer le jeu sur consoles, cette nouvelle version ajoute un tas de nouveaux contenus. Six nouvelles histoires parallèles, plus d’une centaine d’images déverrouillables telles que des illustrations conceptuelles, de nombreuses nouvelles musiques et un lecteur de musique, ainsi qu’une mise à niveau visuelle le mettant en Full HD. Doki Doki Literature Club Plus arrive sur PS5 et PS4 le 30 juin, il ne vous reste donc que quelques semaines avant de pouvoir voir de quoi il s’agit.

