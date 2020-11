Doe Boy & Southside Drop Joint Porject « Demons R Us » Ft. Avenir, Lil Uzi Vert, Trippie Redd

Nous avons un autre projet commun sur la carte. Vendredi 6 novembre, non seulement le rappeur canadien Nav s’est associé au mégaproducteur Wheezy pour leur Tsunami d’urgence projet, mais les hitmakers Doe Boy et Southside se sont réunis pour sortir Démons R Us. Les deux hommes ont déployé leur projet diabolique au cours de la semaine dernière alors qu’ils comptaient à rebours jusqu’à ce que leur côté le plus sombre, musicalement, fasse une apparition.

« Vous avez tous entendu parler de la Dream Team? Nous, le DeMoN TeAm », a écrit Southside en légende de son article promotionnel sur Instagram. Vous ne trouverez pas trop de fonctionnalités sur Démons R Us; il semble que Doe Boy et Southside voulaient garder les choses épurées cette fois-ci. Pourtant, les artistes supplémentaires qu’ils incluent sont tous des gros frappeurs reconnaissables dans le jeu, notamment Future, Lil Uzi Vert, Chief Keef, Young Nudy, Swae Lee et Trippie Redd. Donner Démons R Us quelques tours et laissez tomber vos pensées.

Tracklist

1. Introduction

2. 7 jours sur 7

3. Si vous me demandez

4. Tweakin ft. Future

5. Vérification du stimulus

6. Bussin avec Lil Uzi Vert

7. Frit

8. Yessirski

9. Beezy Sosa Skit

10. Neva Froze avec Chief Keef

11. Sneak Dissa ft. Young Nudy

12. Entrez Dere

13. Je jure

14. Cher ft. Swae Lee

15. Gênant

16. Huntin

17. Hier avec Trippie Redd

18. Tellin ‘Ya

19. Prières