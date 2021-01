Doctor Who: Showrunner prévoit la première de la saison 13

Ce serait dans la première quinzaine de novembre quand il a été révélé que « Docteur Who«Aurait commencé à filmer des activités pour sa treizième saison, malgré le fait que cela aurait une charge d’épisodes inférieure par rapport aux précédents. En attendant, les whovians devront se contenter de voir la nouvelle spéciale de fin d’année, qui porte le titre « Révolution des Daleks».

Avec un nombre d’épisodes plus petit, il serait logique pour certains de penser que la série prendrait moins de temps à revenir, même si, pour l’instant, ce n’est pas quelque chose qui peut être confirmé par Chris Chibnall, showrunner de la série. Dans une récente interview, la création a révélé « avoir une idée » du moment où la série reviendrait au signal de BBC.

« On filme pendant qu’on parle » commenterait Chibnall à EW. «Nous avons beaucoup de nouveaux personnages, de nouveaux monstres, certains anciens reviennent. Nous ne sommes qu’à quelques semaines du démarrage. Nous travaillons évidemment d’une manière très différente dans le cadre des protocoles Covid. Ce n’est donc pas sans défis, mais chaque saison en a eu. Jusqu’à présent, tout le monde sourit et ce que nous avons jusqu’à présent est très excitant.

Lors de l’annonce du début du tournage, il a été révélé que les protocoles sanitaires allaient entraîner une augmentation considérable du temps de production de chaque épisode, c’est pourquoi la saison a été réduite de douze à huit épisodes.

«Il est certain que l’ambition, l’humour, le plaisir et les frayeurs qu’ils attendent Docteur Who il restera fermement en place. Pour tout le monde dans le monde, c’est une période difficile, mais le Docteur ne recule jamais devant un défi », déclarait Chibnall lors de l’annonce du tournage de la saison.

La saison 12 se serait terminée sur un cliffhanger dans lequel le Docteur il est dans une prison éternelle. « Révolution des Daleks« Présentera ses amis Yaz, Ryan et Graham à la recherche d’un moyen de gérer son absence tout en luttant contre certains des ennemis les plus puissants que le personnage ait eu dans son histoire.