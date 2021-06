Doctor Who : les nouvelles aventures de Chrisopher Eccleston annoncées

Big Finish Productions a une nouvelle série d’aventures en préparation pour la neuvième incarnation de « Doctor Who », qui sera à nouveau exprimée par Christopher Eccleston. Après le lancement réussi de la première série, qui représentait le retour de l’acteur dans la franchise de science-fiction de longue date depuis son départ en 2005, une deuxième série intitulée « Répondre à tous les appels » est maintenant en préparation.

Selon Comicbook.com, cette nouvelle série présentera l’incarnation d’Eccleston en tant que « The Doctor » participant à divers appels à l’aide à travers la galaxie tout au long de ses trois épisodes, comptant parmi ses acteurs Forbes Masson, Mirren Mack, Damien Lynch, Gemma Whelan, Adrian Schiller et Jan Francis.

Dans le premier épisode, « Girl, Deconstructed », écrit par Lisa McMullin, « Marnie a disparu, mais elle ne s’est pas enfuie, tout comme son père le craint. Marnie est toujours à la maison, mais pas tout à fait. Doctor Who s’associera à la détective des personnes disparues Jana Lee pour l’aider à résoudre un mystère qui a disparu dans divers morceaux.

« Fright Motif » de Tim Foley se déroule dans le Paris d’après-guerre, où le musicien Artie Berger a perdu son étincelle, mais s’est attiré dans un prédateur, quelque chose qui s’infiltre à travers les fissures de la dissonance pour dévorer les imprudents. Artie aura l’aide de Doctor Who, qui a besoin d’un appât pour attirer le monstre.

Le dernier épisode sera « Planet of the End » de Timothy X Atack, dans lequel Doctor Who arrive dans un monde mausolée pour le tourisme, corrigeant ses records planétaires. L’Intelligence Artificielle qui y réside a des projets très différents pour ce visiteur. car au plus profond de la tombe, quelque chose attend patiemment, car Occasus est le dernier lieu de repos des espèces trop dangereuses pour exister.

Dans une déclaration émouvante, chacun des auteurs de ces histoires a exprimé son enthousiasme respectif de faire partie de la franchise « Doctor Who », Lisa McMullin notant qu' »il y a quelque chose dans l’énergie et la joie qu’Eccleston présente dans la voix du personnage. le rend si contagieux. » Cette nouvelle série d’aventures audio commencera à paraître en août.