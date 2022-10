Doctor Who donne un premier aperçu du retour de David Tennant et Ncuti Gatwa en tant que nouveau docteur

La série »Docteur Who » Je sors un nouveau clip avec le premier regard non seulement sur le retour de David tennant en tant que Docteur, mais aussi aux débuts de Ncuti Gatwa comme le nouveau Doctor Who. Dans la vidéo, on peut entendre Tennant dire : « Je ne sais même plus qui je suis. » En plus de son retour en tant que Docteur, on peut aussi voir l’actrice catherine taté revenant sous le nom de Donna Noble, ramenant le duo emblématique qui a enchanté tous les fans.

Ce nouveau clip est tiré de »The Power of the Doctor » une nouvelle spéciale de la série qui sera présentée en première le 23 octobre, mettant également en vedette Neil Patrick Harris en tant qu’antagoniste principal, et Gatwa prenant pour la première fois le rôle du nouveau Docteur, remplaçant Jodie Whittaker.

Selon le site officiel de Doctor Who, lorsque le treizième docteur s’est régénéré dans sa dernière spéciale, c’est Tennant qui est apparu comme la quatorzième itération du personnage, surprenant les fans car cela marquait le retour de l’acteur. De plus, il avait déjà été confirmé que Ncuti Gatwa apparaîtrait comme la suite de Whittaker, donc l’histoire a pris une tournure inattendue.

« Si vous pensiez que l’apparition de David Tennant était un choc, nous avons bien d’autres surprises en route ! » le showrunner a dit Russell T. Davies. « La route vers le quinzième docteur de Ncuti est pleine de mystère, d’horreur, de robots, de marionnettes, de danger et de plaisir. Et comment cela se rattache-t-il au retour de la merveilleuse Donna Noble ? Comment, quoi, pourquoi ? Nous vous donnons un an pour spéculer , et puis tout l’enfer se déchaîne ! »

C’est en mai de cette année qu’il a été annoncé que la star de « Sex Education » assumerait le rôle de The Doctor dans la saison 14 de « Doctor Who », un rôle qui appartenait auparavant à Whittaker depuis 2018.

« Ncuti nous a séduits, a saisi les clés du Docteur et du TARDIS en quelques secondes », a déclaré Davies à propos de la performance de Gatwa. « C’est un honneur de travailler avec lui, et une huée, j’ai hâte de commencer. » Davies est crédité d’avoir relancé le drame de science-fiction culte de la BBC en 2005, réorganisé l’histoire et attiré de nouveaux publics.

De même, Tennat et Tate reviendront pour le spécial 60e anniversaire de « Doctor Who », reprenant une fois de plus leurs rôles respectifs : le 10e Docteur et Donna Noble, des personnages qui sont depuis longtemps les favoris des fans. La nouvelle spéciale sera diffusée en 2023.

De nouveaux épisodes de Doctor Who seront diffusés sur le Bbc en novembre 2023.