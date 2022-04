Doctor Strange Stars commence la tournée de presse mondiale du multivers de la folie

Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen et le réalisateur Sam Raimi ont lancé la tournée de presse Multiverse of Madness en Allemagne.

Il reste maintenant moins de deux semaines avant Doctor Strange dans le multivers de la folie dévoile ses secrets et change à jamais l’univers cinématographique Marvel. Maintenant, le casting a commencé sa tournée de promotion mondiale avant l’arrivée du film, ce qui signifie que nous devons nous préparer à deux semaines d’esquive de questions, d’erreurs d’orientation et de démentis de la part de Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen et du réalisateur Sam Raimi, entre autres, alors qu’ils tentent de garder le mystère. vivant encore quinze jours.

Marvel Studios a partagé une publication sur leur Twitter compte qui disait: «Le voyage à travers le multivers avait commencé. Les stars de Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios ont commencé la tournée mondiale à Berlin, en Allemagne. Découvrez le film uniquement dans les salles le 6 mai.

Doctor Strange dans le multivers de la folie a mis du temps à venir grâce à la pandémie de Covid. Après avoir été retardé de plus d’un an, le film a subi un certain nombre de reprises et de modifications pour s’adapter à l’évolution du paysage cinématographique des deux dernières années. Dans une précédente interview avec Deadline, Benedict Cumberbatch a expliqué que cela avait conduit à une période vraiment éprouvante pendant la production. Il a dit:

« Cela a été difficile. Je vais être honnête avec vous. Il a eu tout un parcours, ce film. Mais pas dans une sorte de pauvre moi, tout comme la nature de l’endroit où nous en sommes. Essayer de faire un film massif comme ça sous les contraintes d’une pandémie et les retards qui ont suivi, en partie à cause de The Power of the Dog, mais aussi à cause de tout ce qui a été aligné et a dû être repoussé de Marvel. Cela a été difficile pour tout le monde. incroyablement agréable et pas moins agréable que le premier. »

Le docteur Strange affrontera lui-même et ses choix dans le multivers de la folie





Bien qu’il y ait eu beaucoup de mystère autour du dernier film de Marvel Studios, Doctor Strange dans le multivers de la folie est prêt à reprendre l’histoire de Strange à la suite de Spider-Man : Pas de retour à la maison, l’ancien Sorcier Suprême s’intéressant de plus en plus au multivers et à lui-même. Dans ce qui semble être un thème secondaire de la phase 4 du MCU, cela conduira à beaucoup de réflexion et de découverte sur qui est exactement Steven Strange et comment il s’intègre dans le monde et au-delà.

Le film verra également Wanda Maximoff / Scarlet Witch d’Elizabeth Olsen se heurter à des versions alternatives d’elle-même, ce qui dans la bande-annonce semble conduire à des conflits avec Strange, les Illuminati et elle-même, car elle est toujours en train d’accepter les retombées de WandaVision. Qu’elle prévale en tant que héros ou méchant est quelque chose qui ne sera pas connu avant l’ouverture du film dans les cinémas le mois prochain, mais son personnage va certainement sortir de l’histoire avec un tout nouvel avenir devant elle d’une manière ou d’une autre. L’autre.

Au début de la phase 4, le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a expliqué que la dernière phase du MCU était consacrée à de nouveaux débuts et introductions, presque comme une réinitialisation après la conclusion épique du Saga de l’infini. Jusqu’à présent, cela s’est avéré exact, avec l’arrivée de nombreux nouveaux personnages tels que Shang-Chi, Eternals, Kate Bishop, Maya Lopez et bien d’autres qui ont tous fait leurs débuts l’année dernière. Cependant, il est devenu clair que ce n’est que la pointe de l’iceberg, car les personnages plus anciens ont également subi des changements. Loki a trouvé une toute nouvelle vie dans son émission Disney +, tout comme Sam Wilson lorsqu’il a finalement « commencé » sa vie en tant que nouveau Captain America. Maintenant, nous avons de grandes histoires de découverte de soi pour Doctor Strange, Wanda et dans quelques mois Thor, ce qui, avec encore plus de nouveaux personnages à l’horizon, prouve que le MCU a encore beaucoup à offrir aux fans dans les années à venir.









