Doctor Strange in the Multiverse of Madness poursuivra le tournage à la fin de l’année

Docteur Strange dans le multivers de la folie Ce sera l’un des grands moments de la Univers cinématographique Marvel après la participation du protagoniste à Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Le Sorcier Suprême aura la compagnie de Sorcière écarlate dans cette suite tant attendue, bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur l’intrigue du film. Le titre indique clairement que Strange devra faire face aux conséquences du multivers.

Ils ont récemment rapporté de merveille que plusieurs productions subiraient un retard dans le calendrier des premières. Le deuxième volet du Sorcier Suprême est dans ce groupe de films et sortira sur grand écran le 6 mai 2022. Quelques mois après la participation du héros magique à Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Les conséquences du film Spidey se manifesteront-elles dans Docteur étrange 2?

Doctor Strange 2 aura des photographies supplémentaires d’ici la fin de l’année

La vérité est que la nouvelle date de sortie du film, quelle que soit son intrigue, signifiait la possibilité pour la production de prendre des plans supplémentaires à la fin de l’année. Ou sera-ce l’inverse et les tirs sont la cause du retard ? Tout indique que la deuxième option est la plus valable des deux. Benedict Cumberbatch déclaré: « Nous aurons de nouveaux tournages en novembre ou décembre, puis la première sera en mai. Je suppose que vous devrez attendre jusque-là”.

La photographie supplémentaire sert à retoucher les détails de l’intrigue du film et à apporter des modifications que les responsables du film comprennent si nécessaire. Il devait avoir lieu en septembre dernier. Enfin, tout le calendrier de merveille il a été retardé et la nouvelle date de reprise de la production est en novembre ou décembre de cette année.

Docteur Strange dans le multivers de la folie promet d’être l’une des entrées les plus créatives de la Univers cinématographique Marvel avec des personnages qui ont la capacité de modifier la réalité telle que nous la percevons. Sorcière écarlate avec sa magie née dans le chaos et le sorcier suprême possédant des capacités difficiles à comprendre pour le reste des mortels. Le fandom l’attend avec impatience !

