Doctor Strange arrive dans les dernières photos de Spider-Man: No Way Home Set

Ne commençons pas par prétendre que nous ne savions pas que Doctor Strange allait faire partie intégrante de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. On sait à peu près depuis le début de la production du film que Benedict Cumberbatch reprendra son rôle de sorcier suprême dans la prochaine sortie très attendue de Spider-Man, avant de s’attaquer au Multivers de la folie dans son prochain film solo. De nouveaux plans du tournage du film nous ont cependant donné un premier aperçu de Cumberbatch agissant aux côtés de Tom Holland dans le nouveau film qui était jusqu’à présent loin d’être fourni avec des informations.

Les photos divulguées ne sont pas les premières du tournage du film, mais c’est la première fois que nous avons pu voir Docteur étrange dans son habit complet. Dans ce qui semble être une photo à l’extérieur du Sanctum Sanctorum de Strange, le bon docteur est représenté debout sur les marches tandis que le Spider-man en costume rouge et noir de Tom Holland peut être vu de l’autre côté de la rue. Les prises de vue semblent avoir été prises sur un plateau avec des écrans bleus derrière la prise de vue, ce qui suggère qu’il s’agit d’un plateau de tournage et qu’il y aura un travail de post-production en arrière-plan pour les scènes.

Une nouvelle photo de tournage montre Tom Holland rencontrant un docteur étrange#SpidermanNoWayHomepic.twitter.com/5288zoFlwi – NoWay (@1mperial32) 1 août 2021

Alors que beaucoup plaisantaient en disant que Kevin Fiege allait bientôt frapper aux portes pour découvrir qui avait divulgué les images, il était bon de voir enfin Benedict Cumberbatch sur le plateau sous une forme ou une autre. Bien qu’il n’y ait toujours eu aucune sorte de confirmation de la plupart des théories et rumeurs basées sur le multivers, il suffit parfois de prendre les petites pépites qui se présentent à vous et sans bande-annonce et peu connue sur le scénario, de petits plans comme c’est comme gagner à la loterie pour de nombreux fans.

Ce que l’on sait, c’est que Spider-Man : Pas de chemin à la maison a lieu après les événements de Loki. Tout comme Loin de la maison servi d’épilogue à Avengers : Endgame, pas de chemin à la maison est censé agir comme un prologue à Docteur étrange dans le multivers de la folie, ce qui est logique à bien des égards. Il a déjà été confirmé qu’Alfred Molina et Jamie Foxx reprendront leurs rôles de méchants de Spider-Man des époques Toby Maguire et Andrew Garfield des aventures du web-slinger, suggérant que Spidey de Tom Holland se retrouvera ballotté dans des manigances de chronologie alternatives. ce qui peut ou non le conduire à se joindre à ses incarnations précédentes. Le docteur Strange agira en tant que mentor de Tony Stark pour Peter Parker dans le film, donnant apparemment à l’alter-ego de Parker de nouvelles astuces de sorcellerie dans le cadre de son nouveau costume. Enfin, la simple présence de Doctor Strange dans le film est un gros indice qu’à la fin de Pas de chemin à la maison, il va y avoir beaucoup de problèmes à résoudre dans son propre film.

La réalisatrice de Loki, Kate Herron, a récemment expliqué dans une interview avec ComicBook.com comment elle n’a jamais collaboré avec les réalisateurs de ces films, mais ils avaient des producteurs qui s’assuraient que le scénario global était maintenu sur la bonne voie. « Pas entre cinéastes. Donc, fondamentalement, chaque cinéaste a une sorte de, vous travaillez avec un producteur exécutif de Marvel », a-t-elle déclaré. « Je travaillais donc avec un producteur appelé Kevin Wright et il avait ces conversations internes, puis il revenait et disait: » C’est tout ce dont nous avons besoin pour passer de cette plus grande conversation multi-vers. » Donc, il y avait certainement des endroits dans l’histoire que nous avons modifiés, mais en particulier dans la façon dont nous expliquons les choses dans la vidéo Miss Minutes. Et puis évidemment, comme When He Remains raconte son histoire et comment il a tout fait, je pense que c’était, nous avions une idée, mais elle évoluait en quelque sorte toujours en fonction de l’effet d’entraînement de la nature de la bête fondamentalement. «

Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive au cinéma le 17 décembre 2021.

