Doctor Strange 2 reste en tête du box-office alors que Downton Abbey 2 fait ses débuts au n°2

Downton Abbey: A New Era n’a pas répondu aux attentes du box-office alors que In the Multiverse of Madness a gardé sa place au sommet de la montagne.

Marvel continue de connaître un succès financier avec la série théâtrale de Doctor Strange dans le multivers de la folie. La suite à succès a rapporté 31,6 millions de dollars supplémentaires dans les cinémas nord-américains pour porter son total national à 342 millions de dollars. Alors que le film a connu une forte baisse pour son deuxième week-end par rapport au week-end d’ouverture, les fans continuent de soutenir la sortie avec une baisse moins prononcée pour son troisième week-end en salles.

Focus Features ne s’y attendait probablement pas Downton Abbey : une nouvelle ère dépasser Doctor Strange 2 au box-office, compte tenu de l’immense popularité des films de super-héros Marvel. Ce n’était donc peut-être pas un choc pour le film d’atterrir au n ° 2 sans être proche de dépasser la suite de Marvel pour atterrir au n ° 1. Downton Abbey La suite a également été en deçà des projections initiales au box-office, car elle devait rapporter environ 18 millions de dollars sur le marché intérieur. Il est venu avec environ 16 millions de dollars aux États-Unis et au Canada.

Entre-temps, Les méchants reste dans les trois premières places, atterrissant au n ° 3 avec 6,1 millions de dollars supplémentaires gagnés. Le long métrage d’animation a maintenant gagné 74,3 millions de dollars sur le marché intérieur et continue de se développer en restant dans le top trois lors de son cinquième week-end en salles. Il avait fait ses débuts au n ° 1 et avait conservé cette place la semaine suivante.

Sonic the Hedgehog 2 est toujours en train de ratisser

Avec son septième week-end en salles, Sonic le hérisson 2 arrive au n ° 4. L’adaptation du jeu vidéo a attiré 3,9 millions de dollars, portant le total national à 181 millions de dollars. Il s’agit de l’adaptation de jeu vidéo la plus rentable de tous les temps, et plus ces chiffres continuent d’augmenter, plus il sera difficile pour un autre film de jeu vidéo de battre ce record. Paramount essaiera certainement de le faire eux-mêmes avec Sonic le hérisson 3 qui est en développement.

Nous complétons le top cinq avec Hommes, le nouveau film d’horreur d’A24. Il fait ses débuts avec un transport de 3,2 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, le plaçant juste au-dessus d’un autre film A24, Tout partout tout à la fois. Le succès continu au box-office de Tout partout tout à la fois pousse le film au-delà des bénéfices réalisés par Gemmes non taillées pour devenir la version la plus rentable pour A24, ce qui doit être une excellente nouvelle pour l’entreprise. Le temps nous dira si Hommes peut rester dans les cinémas aussi longtemps.

Vous pouvez lire des informations plus détaillées sur le box-office sur The Numbers, et vous pouvez consulter la liste complète des dix meilleurs pour le week-end ci-dessous.