Doctor Death : la prochaine série Starz Play qui diffère du Good Doctor

Actuellement, nous avons plusieurs titres sur les drames médicaux, où ils se démarquent L’anatomie de Grey, Nouvel Amsterdam et Le bon docteur. Cette dernière série, mettant en vedette Eddie Highmore, raconte comment un médecin autiste réussit à sauver des vies, quelque chose qui sera complètement différent dans Mort du docteur, prochaine version de Starz joue en Amérique latine.

Ce thriller est basé sur la terrifiante histoire vraie du Dr Christopher Duntsch, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnu coupable d’avoir mutilé l’un de ses patients et blessé 33 autres, dont deux sont décédés et deux autres ont besoin de fauteuils roulants en raison d’une perte de mobilité. « Un jeune neurochirurgien apparemment brillant avec une pratique médicale florissante. Mais tout n’est pas comme il y paraît », note son synopsis officiel.

La création de cette production a commencé en octobre 2018 lorsque NBCUniversal a annoncé que l’histoire, qui avait été précédemment adaptée en podcast, allait être transformée en une série télévisée, avec Todd Black, Jason Blumenthal et Steve Tisch en tant que producteurs exécutifs. Au fil du temps, des membres plus importants ont été confirmés et finalement créé le 15 juillet sur le service de streaming Peacock aux États-Unis.

L’accueil de la presse a été favorable, puisque Rotten Tomatoes lui a donné une approbation de 85% et dans Metacritic, il a une note de 77 sur 100, selon dix critiques. Les avis sont globalement positifs, comme celui d’Entertainment Weekly : « Le quoi et le comment sont assez déchirants. Le Dr Death réussit à cibler les personnes qui se sont battues pendant des années pour s’assurer que Christopher Duntsch ne pourrait plus faire de dégâts. ».







+ Quand Doctor Death est-il diffusé sur Starz Play ?

La plateforme Starz joue a été choisi pour sa diffusion en Amérique latine. Ses huit épisodes sont à voir dès le 12 septembre, où vous pourrez également profiter d’un excellent casting dirigé par Josué Jackson (Christophe Duntsch), Alec Baldwin (Robert Henderson) et ardeur chrétien (Randall Kirby).