DMX raconte une histoire obsédante sur « The Professional »

DMX est largement vénéré comme l’un des plus grands rappeurs à le faire, mais l’un de ses plus grands attributs reste méconnu dans le spectre plus large du discours du rap: sa narration immersive. Et bien qu’il y ait de nombreux exemples à déballer – y compris la trilogie « Damien », le summum de l’horreur hip-hop – l’un de ses meilleurs est arrivé sur son troisième album studio, Et puis il y avait X, qui fête ses vingt et un ans aujourd’hui. « The Professional », le troisième morceau obsédant du projet, trouve le DMX en train d’écrire un reflet sombre de l’agitation nocturne nocturne – un tueur à gages à louer, un rôle qu’il interprète avec une clarté vive et violente.

«Je pourrais mettre une bombe dans votre voiture et la regarder exploser», rappe-t-il, en lançant sa longue liste de méthodes maniaques. « Alors fais-les appeler, dis-leur que tout ce qu’ils ont trouvé était un morceau de tes vêtements / et un petit morceau de ton nez et un os de ton bras / qu’ils ne pouvaient vraiment pas distinguer, à cause de la bombe. » Une scène horrible, mais livrée avec un détachement froid, soulignant le professionnalisme promis du titre. Bien qu’il n’ait jamais vraiment décollé comme l’ont fait certains des singles les plus emblématiques de X, « The Professional » reste un favori des fans à ce jour, un témoignage des côtelettes de narration stellaires de DMX et de sa volonté d’embrasser l’obscurité.

LYRIQUES CITÉES

Je pourrais être celui qui conduit le bus scolaire dans lequel vos enfants

Sauf que, je n’aime pas impliquer, femmes et enfants

Un ni * ga a des sentiments, je viens de les mettre de côté

Et quand il est temps pour moi de faire mon travail, je roule

Je ne dors pas beaucoup mon âme est tourmentée

J’aurais aimé que ce soit un mensonge mais tout ce que j’ai dit je le pensais