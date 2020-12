DJ Paul annonce un projet collaboratif avec Young Buck en 2021: « Who Ready? »

Attendez-vous à entendre beaucoup plus de Young Buck dans l’année à venir. Nous avons couvert la longue interview du rappeur du Tennessee avec VladTV comme il se déroule et Buck a partagé des détails sur son temps avec Cash Money, la montée et la chute de son mandat avec G-Unit, et les problèmes qu’il a rencontrés dans sa vie personnelle. Tout au long de tout cela, Young Buck a continué à offrir de la musique aux fans qui sont restés à ses côtés, et selon DJ Paul, il y a beaucoup plus à venir en 2021.

L’icône Three 6 Mafia n’a pas donné beaucoup d’informations sur ce à quoi nous pouvons nous attendre sur le plan sonore, mais il a mentionné qu’un effort de collaboration se profilait à l’horizon. « Qui est prêt ??? #TheyGonSeeTennessee Projet complet Goin Downâ ?? ¼ï¸ ?? » DJ Paul a écrit en légende d’une photo côte à côte de lui et de Buck. « 2021 Ça va déjà mieux !!!! ## ScaleAton #WeGotTheBeats #Ep #Album #Singles #itsatennesseethang #tenakey #tennessee #memphis #nashville. »

Lors de son entretien avec VladTV, Buck a parlé d’être sur la chanson « Memphis » avec Three 6 Mafia et 8Ball & MJG, révélant également qu’il faisait presque partie du collectif de Memphis Watch Buck détailler cette expérience et consulter le post de DJ Paul ci-dessous.

Assurez-vous de regarder le récent épisode de DJ Paul Radio mafia où il s’assoit avec la légende du rap MC Lyte: MC Lyte et DJ Paul parlent du DJing pour Michael Jordan et d’une réunion fructueuse avec la maman de Drake.