DJ Kay Slay met les bars à l’honneur sur « Homage »

Le nom de DJ Kay Slay sonne toujours des cloches, et nombreux sont ceux qui se souviennent encore de l’étiquette emblématique du Drama King dispersée dans diverses mixtapes classiques. Aujourd’hui, le DJ de longue date a sorti un tout nouvel album pour ces temps modernes, gardant la tradition vivante grâce à une liste de chansons absolument empilée de gros frappeurs. Et ce n’est pas exagéré – ne cherchez pas plus loin que le deuxième morceau du projet « Rolling 50 Deep », un hymne de dix-huit minutes qui pourrait très bien être l’un des morceaux de groupe les plus empilés de tous les temps – vous devez le voir pour le croire , alors vérifiez-le ici.

Mis à part la piste gargantuesque et vraiment globale ci-dessus, Hommage propose également des apparitions supplémentaires de Conway The Machine, Sheek Louch, Benny The Butcher, Ghostface Killah, Dave East, AZ, Bun B, Vado, Juicy J, Jim Jones, Phresher, et plus encore. Il y a une ambiance cohérente à trouver ici, une qui plaira à coup sûr à ceux qui se souviennent encore d’avoir ramassé les bandes de Kay Slay les giflant dans leurs Discmans Sony. Si vous vous comptez parmi ce groupe démographique particulier, assurez-vous de vérifier Hommage dès maintenant, et sonnez dans les commentaires avec votre morceau préféré.