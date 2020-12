DJ Akademiks répond aux menaces physiques de Peter Rosenberg

DJ Akademiks s’est disputé verbalement avec Peter Rosenberg de Hot 97.

Rosenberg a appelé Ak un « hack sans talent » qui exploite la culture. Ak l’a appelé non pertinent et un pion. Rosenberg a expliqué que le DJ de YouTube était « l’homme le plus doux du jeu » et le « seul mec du jeu avec lequel je n’aurais aucune hésitation ». Il a même défié Ak de boxer pour la charité.

Ak a répondu à cela en disant que si Rosenberg veut y aller, il le fera pour rien.

«Je vous vois essayer de le prendre physiquement», le premier Lutte quotidienne l’hôte a dit. «Je vais le faire gratuitement. Ça doit être la semaine prochaine. Si vous me DM la semaine prochaine et que je ne réponds pas, capturez-le et exposez-moi. Sinon, je ne veux pas entendre de merde de ta part. Vous n’êtes pas pertinent et vous commencez à parler de cette merde de main.

Akademiks contre Rosenberg, qui avez-vous?