DJ Akademiks a déclaré lors d’une récente diffusion en direct qu’il s’était adressé directement à la police lorsque Meek Mill lui avait dit qu’il avait mis un “feu vert” sur lui.

Meek Mill a ordonné de ne plus être publié sur la page de blog populaire de DJ Akademiks sur Instagram, ce qui a conduit la figure de premier plan à s’engager dans une guerre virtuelle contre le rappeur Philadephia. Au cours des dernières semaines, les choses se sont réchauffées entre les deux. Des menaces ont été lancées alors qu’Ak qualifiait Meek d ‘«hypocrite», laissant Meek placer un «feu vert» sur le blogueur. Si vous n’êtes pas au courant de la terminologie, cela signifie que Meek invite essentiellement les gens à le violer (ou pire) dans la rue. Une fois qu’il a entendu cela, Ak s’est assuré d’impliquer les autorités, appelant les flics sur le rappeur, du moins c’est ce qu’il dit.

Jason Merritt / Getty Images “N’oubliez pas que Meek Mill n’est rien d’autre qu’un hypocrite”, a déclaré Akademiks tout en se détendant avec son ami Tekashi 6ix9ine. «Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec 6ix9ine, vous ne voulez clairement pas y remédier. Vous avez des problèmes avec l’homme de Nicki, vous ne voulez pas lui parler. Vous avez des problèmes avec Nicki, vous ne voulez pas y remédier . Cool, je comprends. Ak est censé être le mec avec qui tu peux tout faire. J’essaye juste de te dire que je ne suis pas intimidé. “ Dans le même flux, Ak a déclaré qu’une fois qu’il avait entendu dire que Meek Mill lui avait donné le «feu vert», il avait informé la police et lui a fourni tous les reçus dont elle avait besoin: des informations sur les réseaux sociaux et tout.