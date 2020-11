Diwali 2020: Voici comment télécharger, créer des autocollants WhatsApp sur le thème de Diwali

Tendance FP11 nov.2020 17:06:07 IST

Diwali, le festival des lumières, est l’un des plus grands festivals célébrés avec faste et ferveur en Inde. Diwali 2020 tombe le 14 novembre (samedi). Le festival de cette année sera différent cette année en raison de la pandémie COVID-19. Vous pouvez toujours rendre ce Diwali mémorable en envoyant des autocollants, des messages sur WhatsApp à votre famille, vos amis et vos proches. WhatsApp, propriété de Facebook, a introduit un certain nombre de packs d’autocollants animés dans son magasin d’autocollants pour Diwali. Vous pouvez simplement le télécharger et l’envoyer à vos contacts ce Diwali.

Étapes pour télécharger et envoyer des autocollants Diwali 2020

Étape 1: accédez à WhatsApp sur votre smartphone

Étape 2: Cliquez sur la personne ou le groupe de discussion à qui vous souhaitez envoyer l’autocollant Diwali 2020 WhatsApp.

Étape 3: Appuyez sur l’icône emoji à côté de la barre de discussion.

Étape 4: Choisissez l’icône des autocollants et cliquez sur le symbole «+» à droite.

Étape 6: Vous verrez une gamme de packs d’autocollants. Sélectionnez celui que vous aimez et téléchargez-les.

Étape 7: Une fois en bas, vous pouvez l’envoyer à vos amis et à votre famille en leur souhaitant un joyeux Diwali 2020.

Créez et envoyez vos propres autocollants Diwali WhatsApp

Pour donner une touche personnalisée aux autocollants que vous enverrez à vos amis et à votre famille ce Diwali, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous:

Étape 1: Installez ‘Sticker Maker’ sur votre smartphone depuis Google PlayStore ou App Store

Étape 2: Recherchez les images Happy Diwali et téléchargez-les

Étape 3: Ouvrez l’application de création d’autocollants et cliquez sur l’option «Créer un nouveau pack d’autocollants»

Étape 4: Écrivez votre nom pour votre pack d’autocollants personnalisés et cliquez sur le bouton « ajouter un autocollant »

Étape 5: Choisissez les images téléchargées de votre galerie et personnalisez-les comme vous le souhaitez

Étape 6: Cliquez sur le bouton « Publier le pack d’autocollants », après quoi le pack d’autocollants personnalisés se reflétera sur votre bibliothèque d’autocollants WhatsApp

Étape 7: Sélectionnez et envoyez vos autocollants personnalisés en leur souhaitant Happy Diwali 2020

Autocollants tiers WhatsApp Diwali

Il peut y avoir une possibilité que vous n’aimiez pas les autocollants disponibles ou que vous trouviez l’un d’entre eux adapté à votre choix. Dans ce cas, vous pouvez suivre les étapes mentionnées ci-dessous:

Étape 1: Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone et sélectionnez la personne ou le groupe de discussion à qui vous souhaitez envoyer l’autocollant Diwali 2020

Étape 2: Cliquez sur l’icône emoji à côté de la barre de discussion et appuyez sur le symbole « + »

Étape 3: Faites défiler la liste et cliquez sur l’option « Obtenir plus d’autocollants »

Étape 4: Vous serez dirigé vers Google Play Store ou l’App Store d’Apple avec les résultats de la recherche affichant la liste des applications d’autocollants que vous pouvez télécharger

Étape 5: Recherchez les autocollants Diwali WhatsApp et téléchargez le pack que vous aimez

Étape 6: Revenez à WhatsApp, ouvrez la fenêtre de discussion et envoyez les autocollants téléchargés

.

