Diwali 2020: Facebook présente des avatars, des défis et d’autres fonctionnalités pour les utilisateurs en Inde

Tendance FP12 nov.2020 16:02:11 IST

Facebook a lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités, y compris des avatars sur le thème de Diwali, pour rendre les célébrations de Diwali plus dynamiques. Les utilisateurs de la populaire plateforme de médias sociaux pourront envoyer des salutations personnalisées et participer à des défis Facebook pendant les festivités. Facebook a publié les avatars prêts pour Diwali et d’autres fonctionnalités le mercredi 11 novembre dans le but de «répandre la joie festive en ligne» dans un an, de nombreux utilisateurs ne pourront pas rencontrer leurs amis proches et leur famille. Dans un communiqué de presse, Facebook a déclaré que le nouvel ensemble de fonctionnalités comprendra des défis de hashtag, habillant votre avatar en utilisant des ajouts au thème Diwali et en suivant le contenu spécifique de Diwali en utilisant des hashtags particuliers.

Pour lancer un défi sur Facebook, les utilisateurs doivent simplement entrer un hashtag en anglais qui se termine par le mot «défi» pendant qu’ils créent une nouvelle publication Facebook. Les utilisateurs peuvent également appuyer sur le bouton « Essayer » lorsqu’ils rencontrent un autre message du défi dans leur fil d’actualité sur Facebook.

Le communiqué donne également des exemples sur la façon de passer Diwali en toute sécurité à la maison. Il dit que les utilisateurs peuvent partager une photo ou une vidéo de la façon dont ils célèbrent Diwali à la maison en utilisant le hashtag #DiwaliAtHomeChallenge ou créer une vidéo de bricolage sur la façon dont on peut recycler les ampoules, les diyas et les lanternes, puis lancer un défi appelé #DIYDiwaliChallenge.

Il est également possible de nommer des amis Facebook pour les défis et cela peut être fait en les taguant simplement sur les messages du défi.

Facebook avait récemment lancé la fonction Avatar qui a été créée par les utilisateurs en utilisant des mesures appropriées de leurs caractéristiques physiques et de leurs choix de vêtements. Pour Diwali, les utilisateurs pourront créer leurs propres «messages texte courts» tout en utilisant une édition spéciale sur le thème de Diwali en arrière-plan. Ce sera comme offrir une carte numérique Diwali à vos proches. Facebook dit que les messages texte peuvent être rédigés dans n’importe quelle langue et que les arrière-plans peuvent être choisis parmi les nombreuses options disponibles.

Pour l’utiliser, les utilisateurs devront créer un avatar, aller dans l’option «Créer un message», puis cliquer sur «Couleur d’arrière-plan» et sélectionner le thème favorable.

En outre, des hashtags tels que # Diwali2020 et # ShubhDiwali2020 permettront aux utilisateurs de parcourir le contenu spécifique de Diwali.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂