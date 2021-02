« Dites-moi comment c’est arrivé »: pourquoi Santi Crespo a quitté la série après 21 saisons

Après presque 20 ans et 21 saisons de « Raconte-moi comment cela s’est passé», Santiago Crespo et son personnage Josete ont dit au revoir au quartier fictif de San Genaro. Après le départ de Ricardo Gómez, il perdait sa participation et le jeudi 11 février, il est apparu pour la dernière fois dans l’épisode «El primer día».

« Aujourd’hui, je dis au revoir à Josete, reconnaissant pour tout ce qu’il m’a donné au cours de ces 20 années et fier d’avoir fait partie de la famille San Genaro dans l’une des meilleures séries de ce pays », a écrit l’acteur espagnol sur ses réseaux sociaux.

«Je dis au revoir avec tristesse, mais pleine de satisfaction pour ce merveilleux voyage que le Grupo Ganga et TVE m’ont offert. J’ai beaucoup appris personnellement et professionnellement et j’ai eu le plaisir de travailler avec de nombreux collègues que j’admire et que je peux aujourd’hui appeler amis et famille », a-t-il ajouté.

Dans son dernier chapitre de « Raconte-moi comment cela s’est passé», Josete décide de quitter son poste au barreau pour se rendre en Bosnie en tant que reporter et ainsi faire son chemin dans sa profession. Enfin, le personnage quitte le quartier avec un sac à dos en bandoulière.

Dernière scène de Jesete dans « Dis-moi comment c’est arrivé » (Photo: RTVE)

POURQUOI SANTIAGO CRESPO A-T-IL LAISSÉ «DITES-MOI COMMENT CELA EST-IL ARRIVÉ»?

Santi Crespo Il a avoué qu’il avait pris la décision de quitter la série avant de commencer la nouvelle saison. «Je crois que dans la vie, les décisions sont prises en tenant compte des moments dans lesquels vous êtes, et en ce moment je considère que je suis à un moment où j’ai envie de travailler sur différents projets. Par exemple, j’ai fait très peu de théâtre et je veux y mettre la tête. Je veux me lancer dans de nouveaux défis et de nouveaux personnages », a-t-il déclaré dans une interview avec FormulaTV.

«C’est vrai que j’ai eu un rôle secondaire qui n’est pas que ça m’a pris beaucoup de temps, mais au final tu n’arrêtes pas de passer 20 ans avec le même personnage et il arrive aussi un moment où tu veux faire d’autres des choses. Bien qu’en ce moment je vous dis que je n’ai pas de projet proche. Je veux pouvoir changer et me lancer dans de nouveaux défis, de nouveaux projets, et en attendant, continuer à travailler seul. En fait, en ce moment je m’entraîne toujours. Savez-vous ce qui se passe? Que je travaille depuis longtemps, que je suis actif, et maintenant je me donne mon temps pour m’entraîner avec des modules intensifs. Je suis plutôt content en ce moment. Je vois le chemin et je pense que je vais bien ici », a-t-il ajouté.

S’il dit au revoir sans avoir l’intention de revenir, il n’exclut pas de faire partie de la fin définitive de la fiction la plus ancienne d’Espagne. «S’il y avait une fin définitive à la série, j’aimerais bien sûr y être. J’ai un lien non seulement professionnel mais aussi sentimental avec la série. Je me sens partie de ‘Dis moi‘et ne pouvait pas manquer un adieu. J’imagine déjà ce qui pourrait arriver s’il y avait une réunion ou des choses comme ça (rires). Bref, oui, j’aimerais être ».

Concernant ses projets futurs, il a déclaré: «Pour l’instant, terminez le module de formation intensive que je fais et j’aimerais pouvoir faire plus de théâtre. J’étais il y a 3 ans à Mérida et j’ai vraiment apprécié. C’était une expérience que j’ai adorée. J’ai très peu travaillé au théâtre, j’étais au théâtre espagnol avec ‘S. XX … que vous êtes au paradis »et à Mérida avec« L’assemblée des femmes ». Je suis très clair que je voudrais travailler davantage dans le théâtre. Mais je ne me ferme pas non plus à la télévision ou au cinéma. La vérité est que j’aime tout ».

«Pour le moment, je n’ai pas de projets sur la table, mais des tests sortent, qui sont désormais plus accessibles avec le numéro Covid. Mais je pense que je pourrais faire plus de tests. J’aimerais faire plus de tests. Parfois, l’attente éternelle de l’acteur ou de l’actrice pour le test devient un peu dure », a-t-il précisé.