« Dites-moi comment c’est arrivé » 382: Toni et Antonio Alcántara, à la limite à cause d’une bombe terroriste

Une fois de plus « Raconte-moi comment cela s’est passé»A tenu les téléspectateurs en haleine avec l’un de ses épisodes. Dans l’épisode du jeudi 8 avril, un acte terroriste a eu lieu lors de la présentation du nouveau livre de Toni Alcántara (Pablo Rivero).

Malgré les mesures de sécurité extrêmes qui ont été prises dans le quartier de San Genaro en raison de la présence du ministre de l’Éducation Alfredo Pérez Rubalcaba, les terroristes ont placé un explosif dans une cabine téléphonique du quartier.

Toni et son père Antonio (Imanol Arias) se rendent au stand avec l’intention de passer un coup de fil, mais ce qu’ils découvrent c’est la bombe et ils ne savent pas comment agir à ce moment-là. Pendant ce temps, Jorge, le médecin et Inés Alcántara découvrent également l’explosif et avertissent les autres voisins. Pourtant, paniqués, certains refusent de quitter le quartier et de quitter leur famille.

De retour dans la cabane, Toni et Antonio tentent de se calmer pour trouver une solution au problème, cependant, le père ordonne au fils de quitter les lieux immédiatement, de penser à sa famille et de se sauver.

«Maintenant que vous partez, je dois rester ici. Va-t’en, tu as des enfants dont tu dois t’occuper », explique Antonio, et Toni part, mais d’abord il dit:« Tu es un père d’enfer, je t’aime beaucoup ».

Chapitre 382 de « Raconte-moi comment cela s’est passé»Se termine par l’explosion de la bombe et réclamation d’une victime, mais pour la tranquillité de la longue série espagnole, il ne s’agit pas d’Antonio mais d’un autre malheureux jeune homme qui passait par là.

Inconscient de l’alerte à la bombe dans le quartier de San Genaro, un jeune toxicomane qui tente de voler le Bistrot entre dans la cabine téléphonique et prend en otage le patriarche d’Alcántara. Antonio prend le moment de sortir de là et de s’éloigner du quartier.