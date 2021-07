District 9, Chappie Director aide à créer un jeu de tir multijoueur sur PS5

Le réalisateur de films de science-fiction Neill Blomkamp a rejoint un développeur récemment formé nommé Gunzilla Games pour aider à produire un nouveau jeu de tir multijoueur AAA pour PlayStation 5 et d’autres plates-formes. Connu pour son travail sur District 9, Élysée, et Chappie, le réalisateur assume le rôle de chef visionnaire. Il prêtera main forte dans les espaces narratifs et des arts visuels, le projet mettant l’accent sur l’histoire. Le jeu lui-même est actuellement sans titre, mais le site officiel de l’équipe nous assure qu’il « vaudra la peine d’attendre ».

Alors que le monde créé par Gunzilla Games sera entièrement le sien, l’inspiration provient du travail de Blomkamp. Le PDG et co-fondateur Vlad Korolev a déclaré : « Nous avons toujours espéré pouvoir ajouter un peu de sa magie à notre jeu – c’est maintenant ce qui se passe. L’équipe a travaillé dur sur la pré-production au cours de l’année dernière – Neill nous a rejoint à cette étape nous rapproche de l’accomplissement de notre mission de livrer la prochaine évolution des jeux de tir. »

Un communiqué de presse décrit l’équipe comme « formidable », contenant des talents d’éditeurs tels qu’Ubisoft, EA, THQ Nordic, etc. Le développeur a également recruté l’écrivain d’Assassin’s Creed, The Division et Far Cry Olivier Henriot ainsi que l’auteur Richard K. Morgan de Carbone altéré la célébrité. Alors que nous n’avons pas grand-chose à faire en ce moment, êtes-vous enthousiasmé par ce nouveau projet ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.