Disponibilité : Si vous voulez une PS5, vous devriez pouvoir en acheter une en 2023, selon Sony

le PS5 par Sony est théoriquement sur le marché depuis deux ans, mais en pratique, il n’est toujours pas particulièrement facile de l’obtenir au prix standard. Il fallait soit attendre plus longtemps, soit être rapide, soit payer plus. Cela devrait enfin changer cette année, selon Sony.

Sony promet une meilleure disponibilité de la PS5 en 2023

La disponibilité de la PS5 s’améliore : Déjà au cours des dernières semaines, de nombreux fans qui cherchaient encore une console PlayStation 5 ont enfin pu frapper. En décembre 2022, plus d’appareils PS5 ont été vendus que jamais auparavant.

C’est encore mieux : Lors d’une conférence de presse au CES 2023 (Consumer Electronics Show), Sony a non seulement annoncé des chiffres sur le nombre d’exemplaires de PS5 vendus au total, mais a également fourni des perspectives prometteuses pour l’avenir.

Il y était dit que quiconque veut une PS5 devrait pouvoir acheter l’une des consoles cette année. Cela mettrait probablement fin à la rareté de la console – à condition, bien sûr, que le plan de Sony fonctionne et que la promesse puisse être tenue.

Voici combien de consoles PS5 ont été vendues au total :

Dans le même souffle, Sony a également révélé combien d’unités au total ont été licenciés. Les chiffres sont impressionnants et sont moins en retrait par rapport à ceux de la PS4 que certains pourraient le soupçonner.

Plus de 30 millions d’exemplaires de la console PS5 auraient été vendues depuis le lancement à l’automne 2020 jusqu’à fin décembre 2022. Cela se compare aux 35,9 millions vendus par la PS4 sur la même période.

Quel était le problème? Il y avait aussi une pénurie générale de copeaux et de matières premières Difficultés de production et de livraison. En partie à cause de la pandémie coronace qui continue de causer encore plus de problèmes.

Si vous envisagez déjà la prochaine génération de consoles : Si à les grands blockbusters ont maintenant recommencé à se développer Est-ce que ça pourrait traîner si longtemps jusqu’à la sortie de la PS6 est.

De plus, au CES 2023 par Sony a également annoncé le projet Leonardoune manette conçue pour faciliter les jeux pour les personnes souffrant d’un handicap physique.

Que pensez-vous de la disponibilité de la PS5 ? Vous en cherchez toujours un, et si oui, comment ça se passe ? Ou en avez-vous déjà un ? Dites le nous dans les commentaires.