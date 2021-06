Disparition de Madeleine McCann : quelles preuves la police a-t-elle sur Christian Brueckner ?

Christian Brueckner, l’un des principaux suspects de la disparition de Madeleine McCann, aurait écrit une lettre cinglante critiquant les enquêteurs dans cette affaire.

La lettre manuscrite, qui aurait été rédigée en prison par le pédophile condamné de 44 ans, accuse les procureurs de poursuivre un « scandale incroyable » en poursuivant une « campagne de préjugés publics » contre lui.

Le suspect allemand est en prison depuis 2018 pour avoir violé une femme de 72 ans au Portugal.

Au cours des dernières décennies, il a également été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation, notamment de pornographie juvénile et de crimes sexuels contre des enfants.

Quelles sont les preuves contre Christian Brueckner dans la disparition de Madeleine McCann ?

En 2020, Brueckner a été désigné comme le principal suspect de la disparition de McCann en 2007 d’un complexe de vacances au Portugal. La police enquêtait sur Brueckner depuis trois ans auparavant.

La police prétend également avoir de « nouvelles preuves dramatiques » qui incriminent Breuckner mais n’ont pas encore porté plainte. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur l’affaire contre Brueckner.

Brueckner a vécu en Algarve en 2007.

Au moment de la disparition de McCann, Brueckner vivait dans une camionnette près d’une plage de la région portugaise où l’enfant de 3 ans a été vu pour la dernière fois.

La camionnette était située à environ 10 miles de la station balnéaire de Praia da Luz où séjournait la famille McCann.

Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu un homme aux cheveux blonds qui, selon la police, pourrait être allemand, néerlandais ou scandinave près de la location d’appartement de McCann dans les jours qui ont précédé et la nuit de sa disparition.

Le téléphone de Brueckner était près de l’appartement des McCann la nuit de la disparition de Madeleine.

La police a déclaré que le téléphone de Brueckner avait reçu un appel à 19 h 32 le 3 mai 2007, alors qu’il se trouvait dans la région où habitaient les McCann. L’appel a duré 30 minutes et Madeleine a été prise à 22 heures ce soir-là.

Brueckner a également changé le même pays sur l’immatriculation de sa voiture le lendemain de la disparition de Madeleine.

Brueckner aurait avoué avoir enlevé Madeleine McCann.

L’enquête sur la disparition de Madeleine s’est tournée vers Brueckner après qu’un de ses amis a affirmé que le délinquant sexuel avait avoué savoir ce qui était arrivé à Madeleine lors d’une conversation dans un bar.

La conversation présumée a eu lieu alors qu’une émission télévisée diffusait un reportage sur le 10e anniversaire de la disparition de Madeleine.

Brueckner vient d’écrire une lettre critiquant l’enquête sur la disparition de Madeleine McCann.

Brueckner a déclaré que les procureurs allemands Hans Christian Wolters et Ute Lindemann avaient fait « honte » au système judiciaire allemand et exigé leur démission.

Les procureurs ont souligné qu’ils disposaient de « preuves concrètes » pour dire que Madeleine a été assassinée, bien qu’elle n’ait pas trouvé de corps, et a lié à plusieurs reprises Brueckner au crime.

« Je ne peux pas promettre, je ne peux pas garantir que nous en avons assez pour porter une accusation, mais je suis très confiant car ce que nous avons jusqu’à présent ne permet aucune autre conclusion du tout », a déclaré Wolter l’année dernière.

Brueckner a critiqué leurs déclarations dans sa lettre.

« Accuser quelqu’un d’un crime est une chose. C’est quelque chose de complètement différent, à savoir un scandale incroyable, lorsqu’un procureur lance une campagne de préjudice public avant même que la procédure ne soit ouverte », a-t-il déclaré.

Il a également inclus un dessin de procureurs dans un restaurant ordonnant un «filet de médecine légale» qui semble être un reproche à leur manque de preuves médico-légales liant Brueckner au crime.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.