Disney’s Soul obtient un aperçu étendu que vous pouvez regarder maintenant

Alors que Disney and Pixar’s Soul approche de ses débuts sur Disney + le 25 décembre, un nouvel aperçu du long métrage acclamé par la critique est maintenant disponible. Dans le film, Joe Gardner (voix de Jamie Foxx) est un professeur de groupe au collège qui rêve de jouer dans le meilleur club de jazz de la ville. Les cinéastes ont découvert qu’ils pouvaient s’identifier à la passion du personnage pour la musique.

Disney et Pixar Âme présente également les voix de Tina Fey, Phylicia Rashad, Donnell Rawlings, Ahmir « Questlove » Thompson, Angela Bassett et Daveed Diggs. Le film est réalisé par Docter, co-réalisé par Powers et produit par Dana Murray. Les compositions et arrangements de jazz sont du musicien de renommée mondiale et nominé aux Grammy Awards Jon Batiste, tandis que les lauréats des Oscars® Trent Reznor et Atticus Ross (Le réseau social) a composé une partition originale.

Le réalisateur Pete Docter a grandi dans une famille de musiciens et joue de la contrebasse. «Mes parents sont à la fois professeurs et musiciens», dit Docter. «Il y a trois enfants et nous sommes tous devenus musiciens. Je pense que ma mère a aimé avoir la famille Von Trapp; quand les gens venaient, nous devions jouer. Mes deux sœurs sont restées fidèles – l’une est violoncelliste au Metropolitan Opera , et l’autre est altiste et professeur. «

Le co-directeur Kemp Powers, qui était autrefois un écrivain musical, a joué du saxophone alto dans un groupe de jazz au lycée. Son affinité pour le jazz joue un grand rôle dans sa vie personnelle. «Le nom de mon fils est Mingus», dit Powers. « Il porte le nom de Charles Mingus. Beaucoup d’entre nous, les membres de la génération X, en particulier les Black Gen Xers, sommes tombés amoureux des artistes de jazz de l’ère bebop – John Coltrane, Thelonious Monk, Charles Mingus, Miles Davis, bien sûr Herbie Hancock. Ces types étaient des icônes musicales qui, en particulier à New York, informent tellement sur l’autre grand genre musical de la ville, le hip hop. Les airs de fond de ma vie sont le jazz et le hip hop. «

«La vie a tellement à offrir», dit Joe dans un aperçu. « Nous n’avons que peu de temps sur cette planète. Ne manquez pas les joies de la vie. N’oubliez pas d’en profiter de chaque minute. »

