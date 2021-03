Disneyland se prépare à rouvrir le mois prochain

Il a été révélé que Disneyland Resort a commencé à planifier le réouverture tant de Parc Disneyland aimer Disney Californie Parc d’attraction du prochain 30 avril.

La nouvelle est venue après que le gouverneur de Californie, Actualités Gavin proclamé au début de mars Quoi Disneyland, Universel et d’autres parcs à thème populaires pourraient avoir l’opportunité d’ouvrir le premier avril.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Disney modifierait une attraction en raison de critiques de racisme

Selon les informations, Disneyland prévoit d’ouvrir ses deux parcs à thème sur 30 avril. De plus, le Grand Californian Hotel & Spa de Disney retourneraient à leurs activités le 29 avril. Les habitants, en plus des travailleurs de Disneyland, ils seraient les premiers à avoir accès aux parcs.

La réouverture aura lieu avec une capacité limitée, avec les éléments de santé et de sécurité à leur capacité maximale. La distanciation sociale sera obligatoire et les personnes présentes de plus de deux ans devront porter un masque en tout temps.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Walt Disney World rouvrira avec une capacité de 30%

Les travailleurs prendront en charge l’assistance d’un nouveau système de réservation qui obligera chaque client à réserver son billet à l’avance. Pour l’instant, les parcs à thème sont ouverts uniquement aux résidents de Californie.