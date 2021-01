Disney, Warner Bros.et Universal TV arrêtent toutes les émissions basées à Los Angeles

Une autre série de fermetures

La deuxième vague de COVID-19 a provoqué des pics à travers le pays qui ont conduit à davantage de verrouillages. Le sud de la Californie est redevenu un point chaud pour le virus, ce qui a jeté Hollywood dans une position difficile. Aujourd’hui, plus de deux douzaines d’émissions de télévision basées en Californie sont mises en pause jusqu’à ce que les choses s’améliorent. Warner Bros.TV arrêtera le tournage de séries telles que Maman, B Positive, et Bob Hearts Abishola pour CBS. Alors que leurs drames Éhonté (Showtime) et Toi (Netflix) a également repoussé le tournage. Warner Bros aimerait reprendre le tournage le 11 janvier, mais ils ne sont pas sûrs que cela soit possible. Universal TV a pompé les pauses sur NBC Monsieur le maire, Kenan, Good Girls, et Brooklyn Nine-Nine tout en arrêtant HBO Max’s Hacks et Netflix Je n’ai jamais. Le 11 janvier, UTV espère également reprendre le tournage. Walt Disney, qui possède Fox et ABC, a arrêté le tournage de 16 émissions: 911 (Renard); 911: étoile solitaire (Renard); Histoire de crime américain: Mise en accusation (FX); histoire d’horreur américaine (FX); Femme au foyer américaine (ABC); Gros bonnet (Disney Plus); Noirâtre (ABC); L’anatomie de Grey (ABC); Dernier homme debout (Renard); Amour, Victor (Hulu); Mayas (FX); Mixte (ABC); L’Orville (Renard); Rebelle (ABC); Station 19 (ABC); C’est nous (NBC). Le 18 janvier est le plus tôt prévu pour que Disney reprenne les choses.

