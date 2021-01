Disney répète avec ‘Raya et le dernier dragon’ la stratégie de ‘Mulan’: accès premium avec surcoût sur Disney +

Au-delà d’un commentaire de satisfaction de la part de Disney (« nous avons quelque chose de précieux en termes de plans d’accès Premium » disaient-ils en novembre), les comptes et la rentabilité de l’une des solutions d’exposition en période de pandémie qui a suscité le plus de discussions et de controverses: la première de la version image en direct de ‘Mulan’ simultanément dans les cinémas et Disney + pour 21’99 euros. Enfin, Disney a décidé de poursuivre le système, cette fois avec un film d’animation: «Raya et le dernier dragon».

Parallèlement à l’annonce de sa première le 5 mars et d’une nouvelle bande-annonce, Disney a annoncé qu’il sera vu simultanément dans les cinémas et Disney + sous Premium Access. Le prix n’est pas encore connu, mais il est possible de penser qu’il sera très proche des 21’99 euros de ‘Mulan’. Les doutes quant à savoir si «Soul» était un changement dans la stratégie de Disney ou une corroboration entre les lignes que «Mulan» n’avait pas fonctionné, sont résolus: Disney combinera les deux types de versions à l’avenir.

Caractéristiques orientales fantaisie

Dans ce nouveau film, nous voyagerons dans le monde de Kumandra, où les humains et les dragons vivaient en harmonie jusqu’à ce que ces derniers aient à se sacrifier pour sauver l’humanité. 500 ans après ces événements, lorsque les humains sont à nouveau menacés, un guerrier solitaire devra localiser le dernier des dragons, qui pourra à nouveau faire le miracle. Kelly Marie Tran et Awkwafina expriment les deux protagonistes de cette aventure légendaire

Avec la première de «Raya et le dernier dragon», Disney montre qu’il veut miser une bonne partie de ses cartes sur Disney +. L’avalanche d’annonces liées à « Star Wars » remonte à quelques semaines seulement, et avec la sortie de « Scarlet Witch and the Vision », la machine Marvel est de retour sur les rails. 2021 pourrait être l’année de sa consécration car une centrale de streaming prête à rivaliser avec des paris beaucoup plus anciens.