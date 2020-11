Disney + rend un nouvel hommage à Chadwick Boseman "Panthère noire"-Hommage d’introduction

Le 29 novembre, Chadwick Boseman aurait eu 44 ans. En l’honneur de l’acteur décédé en août, Marvel Studios fait maintenant don d’une nouvelle intro au film solo « Black Panther »: au lieu du montage animé bien connu de divers super-héros Marvel, les abonnés de Disney + peuvent voir une version modifiée qui se concentre sur le personnage de Boseman T ‘ Lieux de Challah.

Ce qui commence comme l’intro habituelle de Marvel se transforme rapidement en un best-of de Chadwick Boseman: de courts plans montrent l’acteur sous le nom de T’Challa alias Black Panther dans « The First Avenger: Civil War », « Avengers: Infinity War « et » Avengers: Endgame « ainsi que dans son film solo. Chadwick Boseman peut également être vu en train de rire sur le plateau de tournage et lors des premières.

Sur Twitter, Marvel Studios a partagé la nouvelle introduction « Black Panther » avec les mots: « Vive le roi. #WakandaForever ».

« Black Panther 2 » sans T’Challa

De nombreux fans de Marvel, quant à eux, se demandent comment la série « Black Panther » va continuer. La sortie cinématographique de la suite est prévue pour le 5 mai 2022. Marvel Studios n’a pas tardé à expliquer qu’il n’y avait aucun moyen de dupliquer numériquement Chadwick Boseman. « Il n’y a qu’un seul Chadwick et il n’est plus avec nous », a déclaré la productrice de Marvel Studios, Victoria Alonso, dans une interview au journal argentin Clarín (via USA Today).

Il est supposé qu’au lieu du personnage de Boseman, T’Challa, sa sœur Shuri (Letitia Wright) pourrait se concentrer sur l’intrigue de « Black Panther 2 ».

Roi et combattant

Chadwick Boseman est décédé le 28 août 2020 après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon. La tragique nouvelle de sa mort a choqué les fans et ses collègues hollywoodiens: l’acteur avait gardé sa maladie secrète pour le public et avait continué à tourner des films entre les traitements.