Disney+ : quand se déroule Andor

Disney+

La nouvelle série Disney + a commencé à être diffusée ce mercredi avec les trois premiers épisodes de la saison initiale.

©IMDBAndor.

Avec un début très prometteur, Disney+ commencé une nouvelle série de guerres des étoiles dans son catalogue qui rejoint ceux déjà disponibles Le Mandalorien, livre de boba fett Oui Obi Wan Kenobi. Il s’agit de Andorla série s’est concentrée sur le personnage qui était connu dans voyou et il a été joué par diego lunequi revient dans la franchise après six ans d’absence. voyou c’était le premier spin-off de tous guerres des étoiles.

Ce mercredi, Andor a créé les trois premiers épisodes d’une première saison qui sera composée d’un total de 12 versements qui seront publiés semaine après semaine. De plus, il faut préciser que la deuxième saison est déjà en cours pour que l’on continue d’en savoir plus sur le passé de ce rebelle qui a aidé à voler les plans de l’étoile de la mort et a laissé sa vie dans l’un des films avec la fin la plus tragique de toute la saga galactique.

Dans ce contexte, nous savons que le sort de Cassien Andor est fatale donc on en déduit facilement que la nouvelle série de Disney+ a lieu bien des années avant celles vécues par Luke Skywalker, Han Solo et la princesse Leia en tant que héros de la galaxie et responsables de la chute de l’Empire. Mais en quelle année cette histoire se déroule-t-elle vraiment ? Andor qui est créé et commandé par Tony Gilroyle scénariste de voyou?

Les événements de Andor Ils se déroulent initialement en deux temps. D’une part, nous connaissons l’enfance de Cassien Andor sur sa planète ravagée par l’Empire et comment il est secouru. Et de l’autre, sa vie où il cherche où se trouve sa sœur. Temporairement, le noyau de la série de Disney+ est fixée cinq ans avant la voyouoù nous apprendrons la naissance de La rébellion où le caractère de Stellan Skarsgård, Luthen Raëlsemble être la clé.

+L’enfance tragique de Cassian Andor

Dans voyou Cassien Andor j’avais dit Jyn Erso Felicity Jones que sa vie passée avait été assez tragique. Un peu de cela, nous commençons à voir dans Andor: non seulement il a été arraché de sa planète où tous ses compatriotes étaient sur le point d’être massacrés par l’Empire (même la fille qu’il semblait aimer était morte aux mains d’un soldat) mais il a aussi été séparé de sa petite sœur et emmené à la Festival de la jante extérieure de la planète.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+, vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂