Disney présente la bande-annonce d’Encanto, son nouveau film d’animation

Nous allons en Colombie pour profiter de la bande-annonce d’Encanto, le nouveau film de Disney sur des gens « pas exceptionnels ».

Nous avons déjà un premier aperçu de ce que sera le prochain film d’animation Disney. Une histoire qui nous emmènera directement en Colombie, pour voir une famille un peu particulière. Je ne sais toujours pas si ce serait celui que j’adorerais ou celui que j’aimerais. Mais pendant que nous décidions, nous pouvons au moins voir la bande-annonce d’Encanto.

Casa Madrigal sera le cadre principal de cette nouvelle aventure dans laquelle, grâce à la magie du lieu où ils vivent (Encanto), les enfants de la famille finissent par naître avec un cadeau unique. force extrême, guérison, métamorphose… Allez, même pas les Avengers, hé.

Pourtant (il y a toujours un « mais ») un de ces enfants semble n’avoir rien de spécial, comme les autres : Mirabel. Elle est la seule à ne pas avoir de pouvoirs, de magie ou de faire des choses spéciales. Et c’est pourquoi elle deviendra la seule personne capable de sauver la magie d’Encanto.

Le film mettra en vedette les voix de María Cecilia Botero, Wilmer Valderrama, Adassa, Diane Guerrero, Mauro Castillo, Angie Cepeda, Jessica Darrow, Rhenzy Feliz et Carolina Gaitan. Aux commandes nous aurons Jared Bush, Byron Howard et Charise Castro Smith et avec le script sera Jared Bush, Charise castro forgeron Oui Lin-Manuel Miranda.

Encanto sortira en salles le 26 novembre. C’est, prêt pour la saison de Noël.