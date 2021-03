Disney Plus: Liste de tous les nouveaux films et séries pour avril 2021

Disney Plus étend à la fois son Catégorie Star par de nombreux films et séries nouveaux et anciens, mais ajoutera également plus de Disney Originals et beaucoup plus au programme en avril 2021. Vous pouvez découvrir lesquels figurent dans cette liste.

Disney Plus en avril 2021: toutes les séries et tous les films

Les nouveaux ajouts à Disney Plus en avril prochain contiennent des films et des séries pour presque tous les groupes d’âge. Parce que depuis l’intégration de Star est également prévu pour le divertissement des groupes cibles plus âgés. Ce mois-ci, cela inclut la 18e saison de Gars de la famille, le modifié Films extraterrestres ainsi que la 1ère à la 15e saison de Esprits criminels.

Retrouvez également les quatre prochains épisodes de la nouvelle série Marvel Faucon et le soldat de l’hiver Avec Sam Wilson et Bucky Barnes comme point fort de la gamme Disney Plus. Beaucoup nouvelle documentation de National Geographic arrondir le portefeuille en avril 2021.

02 avril: Bob’s Burgers – Saisons 1 à 9 (Star)

02 avril: Fosse / Verdon – Saison 1 (Star)

02 avril: Sirènes mystérieuses – Saisons 1 et 2 (Star)

2 avril: The Falcon and the Winter Soldier – Saison 1, nouvel épisode chaque semaine

09 avril: Esprits criminels – Saisons 1 à 15 (Star)

09 avril: Legion – Saisons 1 à 3

09 avril: Solar Opposites – Saison 2, nouvel épisode chaque semaine (Star)

16 avril: Alias ​​- The Agent – Saisons 1 à 5 (Star)

16 avril: Seattle Firefighter – Saison 4, nouvel épisode hebdomadaire (Star)

16 avril: Big Shot – Saison 1, nouvel épisode hebdomadaire (Star)

16 avril: Humeurs de la Terre – Saison 1 (National Geographic)

12 avril: Grey’s Anatomy – Saison 17, épisodes 1 et 2 (Star)

22 avril: Le monde mystérieux des baleines (National Geographic)

23 avril: A Teacher – Saison 1, nouvel épisode hebdomadaire (Star)

23 avril: L’histoire de Dieu avec Morgan Freeman – Saisons 1 à 3 (National Geographic)

30 avril: Family Guy – Saison 18 (Star)

30 avril: Witness to Disaster « – Saison 1 (National Geographic)

02 avril: The 80s Greatest (National Geographic)

02 avril: 9/11 Rescue Cops (National Geographic)

2 avril: Alien (Star)

2 avril: Aliens (Star)

2 avril: Alien 3 (Star)

02 avril: Abraham Lincoln Vampire Slayer (Star)

02 avril: The Newton Boys (Star)

2 avril: Partout, mais pas ici (Star)

09 avril: The Dog Whisperer: The Story (National Geographic)

9 avril: congé des juniors (Star)

09 avril: M. Bill (Star)

9 avril: Plein de noix (Star)

09 avril: Père de la mariée (étoile)

09 avril: Un cadeau du ciel – Père de la mariée II (étoile)

09 avril: Wolfsblut 2 – Le secret du loup blanc (Disney Original)

16 avril: Island at World’s End (Disney Original)

16 avril: Bad Girls (Star)

16 avril: Brokedown Palace (Star)

16 avril: Girls ‘Trip (Star)

16 avril: Summer of Sam (Star)

16 avril: The Comebacks (Star)

16 avril: Mer des ombres (National Geographic)

23 avril: Au bord vert du monde (Star)

23 avril: Meilleurs plans (Star)

23 avril: Entrée par effraction – Cambriolage et vol (Star)

23 avril: Conquête de la planète des singes (étoile)

23 avril: Pas de père d’hier (Star)

23 avril: Retour sur la planète des singes (étoile)

23 avril: (Pas) un père voulait (Disney Original)

30 avril: Esprits dangereux (Star)

30 avril: The Morgan Project (Star)

30 avril: French Connection II (Star)

30 avril: Un an interdit! (Star)

30 avril: Groupies Forever (Star)

30 avril: The Deep End – Silence trompeur (Star)

30 avril: Unconquerable ensemble – Making-of pour The Falcon and the Winter Soldier

30 avril: Pacifique Sud (Star)