Disney Plus fait craquer les 100 millions d’abonnés dans le monde

Disney Plus compte maintenant plus que 1000 séries et films et cela attire apparemment de plus en plus de clients payants dans la maison. Parce que Disney + a maintenant un nombre impressionnant de 100 millions d’abonnements actifs dans le monde entier, avec une croissance plus rapide que tout autre fournisseur de streaming auparavant.

Disney Plus compte 100 millions d’abonnés dans le monde

En novembre 2019, Disney Plus n’a commencé que dans certaines parties du monde, puis est devenu actif dans de plus en plus de pays. En Allemagne, Disney + a célébré sa sortie le 24 mars 2020. Mais avec des titres à succès comme Le mandalorien, WandaVision ou le lancement exclusif de remakes de Disney comme Mulan, le nombre d’abonnés a augmenté rapidement.

Après tout, Disney + propose non seulement ses propres productions, mais aussi du contenu des franchises Marvel, Star Wars et Pixar ainsi que des documentaires de National Geographic. Plus récemment, le service de streaming a élargi son programme avec le Catégorie Star, qui s’adresse principalement au public adulte. Cette décision semble avoir conduit à une nouvelle vague d’abonnements – malgré augmentation récente des prix.

Avec la nouvelle catégorie Star, le service de streaming veut attirer plus de téléspectateurs adultes et proposer également moins de contenu familial. © Disney

Disney Plus contre Netflix

Cependant, Disney Plus ne se rapproche pas tout à fait de son concurrent Netflix. Plus récemment, Netflix a craqué le 200 millions de mark. En raison de l’expansion constante du service de streaming et de la publication de grands titres comme le prochain Veuve noireLe film ou la série sortira le 19 mars Le faucon et le soldat de l’hiver cependant, cette augmentation devrait se poursuivre. De plus, Disney + n’existe que depuis environ un an et demi, tandis que Netflix est dans le secteur de la vidéo à la demande depuis 2007.

100 nouvelles séries prévues sur Disney +

Également Publications Premiere Access sur Disney Plus comme le dernier sur Raya et le dernier dragon semblent contribuer au fait que de plus en plus de personnes accèdent à la plateforme de streaming. À l’heure des cinémas fermés, cela semble compréhensible, mais selon les responsables, cela ne doit pas devenir une habitude.

De plus, Disney est censé plus de 100 nouveaux titres par an planifier. Cela devrait inclure des séries et des films des catégories Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars et National Geographic.