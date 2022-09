Disney : Les principales annonces de la D23

Disney

L’événement que Disney organise tous les deux ans pour raconter son actualité pour l’avenir a lieu ce week-end.

©IMDBHalle Bailey, la nouvelle petite sirène.

A partir de ce vendredi Disney lancé une nouvelle édition de la D23, la convention où tous les deux ans toutes les choses sur lesquelles travaille le studio sont présentées. Créée en 2009, elle doit son nom à la lettre initiale de l’entreprise et à l’année où Walt Disney fonde l’atelier (1923). Le premier jour, il y a eu des annonces très importantes concernant le monde de films enfants, animés et au format action en direct.

Comme cela se produit généralement dans ce type d’événement, certaines avancées partagées sont exclusives à ceux qui disent être présents sur les lieux et n’atteignent les réseaux que des semaines plus tard. Ce fut le cas avec Blancheneigequi aura Rachel Zegler (West Side Story) en tant que protagoniste principal et a montré ses premières images mais elles n’étaient pas encore partagées avec le reste du monde. Le film n’arrivera qu’en 2024.

Du côté des avancées que l’on peut déjà constater, il y en avait trois importantes : Hocus Pocus 2 Oui désabuséqui atteindra Disney+ les 30 septembre et 24 novembre, respectivement ; et le tant attendu La petite Sirène. En dessous de ces lignes, vous pouvez voir les images officielles du film dans lequel il jouera Halle Bailey qui sortira sur grand écran l’année prochaine, près de 35 ans après la première du film d’animation considéré comme le tournant de Disney comme studio d’animation.

En outre, certains projets ont été annoncés dans lesquels Disney œuvres, sur lesquelles les affiches officielles ont été partagées, comme dans le cas de Peter Pan et Wendy, ce qui était déjà connu pour être fait. Mais si nous devons parler de surprises, nous devons parler de Le roi Lion. La action en direct Qu’est-ce que tu as fait Jon Favreau en 2019, il aura sa préquelle et se concentrera sur Mufasale père de Simba que nous avons vu mourir aux mains de Cicatrice.

+Publicités Pixar

L’un des grands protagonistes de la D23 c’était l’atelier Pixar, qui a plusieurs projets en cours. D’une part, nous devons parler de Élémentaire, le film qui arrivera le 16 juin 2023 où l’on verra une ville dans laquelle différents éléments coexistent et où un être de feu et un autre d’eau découvriront qu’ils ont bien plus en commun qu’ils ne le pensent. De plus, il a été confirmé qu’il y aura une suite à Intensément (pas de date définie) centré sur Riley comme un adolescent. Enfin, parlons de la série. Gagner ou perdreque l’on peut voir à travers Disney+ à partir de 2023 et se concentrera sur une équipe de softball pour enfants.

