Disney + : les films de Lindsay Lohan classés du pire au meilleur

Depuis que je suis une fille, Lindsay Lohan il a conquis le public enfant-jeune avec ses films drôles. Twin play, Confessions d’une adolescente typique, Herbie en overdrive, Les détectives et Un vendredi de folie ne sont que quelques-uns de ceux dans lesquels il a joué et qui sont disponibles sur Disney+. Ici, nous passons en revue chacun d’eux et les classons du pire au meilleur en fonction du vote de leurs fans.

+ Les films de Lindsay Lohan classés du pire au meilleur

5. Confessions d’un adolescent typique

Au 2004, Lindsay Lohan a joué Marie Élisabeth -mieux connu comme steppe de Lola– au Confessions d’une Reine de Drame Adolescent. Ici, son personnage déménage du centre-ville de New York à la banlieue du New Jersey, où elle sent que sa vie n’est pas assez intéressante. Cependant, elle n’abandonnera pas son rêve d’être une star et fera tout ce qu’il faut pour être la protagoniste de l’école. Au Tomates pourries, le public l’a approuvé avec le 35%.

4. Herbie en overdrive

Un an plus tard, l’actrice a créé Herbie : complètement chargé Et, bien que pour de nombreux utilisateurs de Disney +, il s’agisse de l’un de leurs films préférés, la vérité est qu’il n’en a reçu qu’un seul dans le monde. 38% commentaire positif. Dans la peau de Maggie Peyton, a joué une jeune femme dont le père surprotecteur lui a interdit de courir les voitures mais, trouvant Herbie dans une casse, ils créent une équipe magique qui sauvera sa famille et changera les records de course.

3. Les détectives

Au Avoir un indice, créé à 2002, Lindsay Lohan a donné vie à Alexandra lexy or, une jeune femme qui se targue de toujours tout découvrir pour la chronique des potins de l’école. Mais lorsque son professeur d’anglais disparaît, Lexy fait équipe avec ses amis et se lance dans l’histoire du siècle : découvrir ce qui est arrivé à son mentor. Sur Rotten Tomatoes, il a été noté avec le 42%.

2. Un vendredi de folie

Dr Tess Coleman et sa fille Anne (Lindsay Lohan) ont une chose en commun : ils ne peuvent s’entendre sur rien. Mais quand un vendredi soir, le chaos mystique change les choses, ils se réveillent avec le plus gros problème de tous. Ils sont piégés dans le corps de l’autre. Horrible vendredi, créé en 2003, a été approuvé par le 57% des gens qui l’ont vu.

1. Ensemble de jumeaux

Le plus populaire: Le piège des parents, disponible sur Disney+. Créé en 1998, ce film dans lequel Lindsay Lohan s’est fait remarquer dans le double rôle de Annie et Hallie a reçu le 70% commentaire positif. Dans ce document, des jumeaux identiques se sont séparés peu de temps après la naissance et le divorce de leurs parents se rencontrent au camp. De cette façon, ils organisent un plan de changement de lieux pour réunir leur famille.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂