Disney + lance un spécial sur l’histoire de Boba Fett

Pour un personnage avec un temps d’écran relativement minimal dans la trilogie originale de Star Wars, Boba Fett était (et continue d’être) l’un des personnages les plus populaires parmi les fans de cette franchise, dont l’histoire et les origines se sont développées au fil des décennies dans l’ancien canon du univers élargi, dont une grande partie de sa tradition a été rejetée par Disney sous la bannière de « Legends ».

Le lancement de la deuxième saison de « The Mandalorian » en 2020 a présenté quelques moments glorieux pour les fans de la saga galactique, notamment l’apparition surprise de Temuera Morrison portant l’armure de Fett, qui est devenu un personnage secondaire de grande importance dans certains de ses derniers épisodes.

Bien qu’il n’ait pas encore sorti de première bande-annonce, Lucasfilm prépare l’arrivée de « The Book of Boba Fett » exclusivement pour Disney +, racontant une nouvelle histoire dans la quête de ce personnage pour retrouver son pouvoir dans la guilde des chasseurs de primes. Il semble que ce ne sera pas la seule chose que nous verrons de ce personnage, ce sera le centre d’une nouvelle spéciale.

Aujourd’hui, Disney + a annoncé l’arrivée de nouveaux contenus qui arriveront sur la plateforme le 12 novembre, qui s’intitule « Disney + Day ». Avec l’arrivée de « Jungle Cruise » et « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings », un documentaire spécial est prévu qui explorera les origines et l’héritage de Boba Fett devant les fans de la saga.

Aucun autre détail n’a été révélé sur les personnalités de Lucasfilm qui seraient impliquées dans cette nouvelle spéciale ou la direction qu’elle présentera. Parce que les spéciaux de « Marvel Legends » n’ont pas présenté d’extension de plus de 12 minutes, il est supposé que cela pourrait être un guide estimé pour l’extension de la spéciale.

En plus de Temuera Morrison, « The Book of Boba Fett » a la participation de Robert Rodriguez en tant que producteur exécutif, en plus de diriger certains de ses épisodes avec Jon Favreau, Dave Filoni ou encore Bryce Dallas Howard. La série mettra également en vedette Ming-Na Wen dans le rôle de Fennec Shand, le nouvel allié du chasseur de primes.