Disney + Hotstar obtient la prise en charge de l’audio spatial Dolby Atmos sur les téléviseurs, AVR, barres de son et smartphones compatibles

Disney + Hotstar et Dolby Laboratories sont tous prêts à améliorer l’expérience de ses utilisateurs de la plate-forme en fournissant un support audio spatial sous la forme de Dolby Atmos.

Alors que le géant du streaming offrait auparavant la prise en charge de Dolby Vision, il a fait un pas en avant pour inclure la lecture Dolby Atmos pour divers appareils, notamment les téléviseurs, les AVR, les barres de son, les smartphones Android et les appareils iOS.

L’installation aidera désormais les amateurs de streaming à découvrir Dolby Atmos via des écouteurs via l’application Disney + Hotstar sur les smartphones prenant en charge Dolby Atmos.

Dolby Atmos va au-delà de l’écoute ordinaire en offrant une expérience sonore multidimensionnelle et spatiale qui vous plongera plus que jamais dans vos films, émissions préférés et plus encore sur Disney+ Hotstar.

Depuis le lancement de Dolby Vision en juillet 2020, les détails nets et le contraste profond de Dolby Vision HDR ont permis aux utilisateurs de Disney + Hotstar de capter chaque émotion scintillante sur le visage d’un personnage lors d’une prise de vue nocturne. Désormais, avec l’expérience sonore multidimensionnelle et spatiale de Dolby Atmos, Disney+ Hotstar place ses utilisateurs au cœur de l’action avec des histoires qui prennent vie tout autour d’eux.

Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme. Certains des titres populaires de Disney + Hotstar sont désormais diffusés en Dolby Vision et Dolby Atmos incluent Home Shanti, Rudra : The Edge of Darkness, November Story, Human, Grahan, The Great Indian Murder, Aarya, Shoorveer, Masoom, Ghar Waapsi, Out of Love, Special Ops 1.5, Vikram, Kaathuvaakula Rendu Kaadhal et A Jeudi. De plus, les nouveaux titres de Hotstar Specials et Multiplex auront également Dolby Atmos.

Dolby Vision et Dolby Atmos sur Disney+ Hotstar sont conçus pour s’adapter automatiquement à l’appareil compatible afin de leur offrir une expérience de divertissement haut de gamme, peu importe ce qu’ils regardent. L’utilisateur peut facilement localiser le contenu en Dolby sur l’application Disney+ Hotstar en recherchant le « badge Dolby » sur la page de liste des titres.

