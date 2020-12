Disney et les grands projets qu’il pourrait annoncer

Fans de ‘Guerres des étoiles’, merveille Oui Pixar attendez-vous à de grandes annonces de Disney lors de la journée des investisseurs.

Ce sera aujourd’hui la journée des investisseurs Disney. Qui consiste en une conférence entre les cadres qui analysent les données financières des productions en cours et des projets futurs possibles.

Dans cette édition des réunions de direction, les fans sont particulièrement attentifs, en raison du grand succès qu’elle a représenté ‘The Mandalorian’ pour l’entreprise et le récent lancement de Disney + dans un grand nombre de pays à travers le monde. On s’attend donc à ce que de grandes annonces soient faites par l’entreprise.

Certains rapports indiquent que Disney prévoit un film avec Emma Stone titré, «Cruella», en plus de «Pinocchio» Protagonisée par Tom Hanks et les bandes d’action en direct à venir de ‘Peter Pan et Wendy’.

Les rumeurs indiquent également que Disney fera des annonces sur les nouveaux projets merveille, Pixar Oui Lucasfilm, bien que cela reste un mystère, peut-être l’annonce officielle des prochaines bandes de ‘Guerres des étoiles’ dirigé par Taika Waititi ou une autre série retombées dans l’univers de la franchise.

Selon les informations de Le New York Times, la journée des investisseurs de cette année révélera «une expansion significative de la univers star wars», Il faut donc attendre avec attention les prochaines annonces Disney qui promettent d’éblouir leurs fans.