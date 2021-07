Disney est poursuivi par Scarlett Johansson pour la sortie en streaming de Black Widow Disney+

Scarlett Johansson poursuit Disney en justice pour la récente sortie de Veuve noire sur Disney+. Depuis ses débuts en tant que Natasha Romanoff dans les années 2010 L’homme de fer 2, Johansson a joué un rôle de premier plan dans l’univers cinématographique Marvel, même si ce n’est qu’en 2021 qu’elle a finalement reçu son propre film solo. Initialement prévu pour sortir en salles en 2020, Veuve noire a été retardé jusqu’à ce mois-ci lors de sa première dans les salles et sur Disney + avec Premier Access.

Comme il s’avère, Scarlett Johansson estime que cette double libération de Veuve noire était en violation de son contrat pour le film. Le Wall Street Journal rapporte que Johansson a déposé une plainte contre Disney et Marvel devant la Cour supérieure de Los Angeles, invoquant une rupture de contrat. Le salaire de Johansson dépend du succès au box-office de Veuve noire, qui a chuté de façon exponentielle depuis son week-end d’ouverture. Elle fait valoir que la sortie du film sur Disney + a eu un impact négatif sur les ventes de billets de cinéma.

« Disney a intentionnellement incité Marvel à rompre l’accord, sans justification, afin d’empêcher Mme Johansson de profiter pleinement de son marché avec Marvel », indique en partie le procès.

« Ce n’est un secret pour personne, Disney sort des films comme Veuve noire directement sur Disney+ pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours de l’action de la société – et qu’elle se cache derrière Covid-19 comme prétexte pour le faire », a déclaré John Berlinski, avocat chez Kasowitz Benson Torres qui représente Johansson, via CNBC. « Mais en ignorant les contrats des artistes responsables du succès de ses films dans la poursuite de cette stratégie à courte vue viole leurs droits et nous sommes impatients de le prouver devant les tribunaux. »

Il a ajouté : « Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où le talent d’Hollywood tiendra tête à Disney et indiquera clairement que, quoi que la société puisse prétendre, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats. »

Aux Etats-Unis, Veuve noire a récolté plus de 150 millions de dollars au cours de ses quatre premières semaines dans les salles de cinéma. Disney a précédemment signalé que Veuve noire a réalisé 60 millions de dollars de ventes sur Disney + lors de son week-end d’ouverture, mais les chiffres tirés depuis n’ont pas été révélés. Pour l’instant, le plan est de sortir d’autres films Disney majeurs à la fois dans les salles et sur Disney + pour le reste de l’année, ce qui se produira ensuite avec Croisière dans la jungle le 30 juillet.

Veuve noire étoiles Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, OT Fagbenle, Olga Kurylenko, William Hurt, Ray Winstone et Rachel Weisz. Cate Shortland réalisé sur un scénario d’Eric Pearson avec Jac Schaeffer et Ned Benson pour l’histoire. C’est le premier chapitre de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel sur grand écran. Séparément, Disney a également étendu le MCU avec des émissions exclusives Disney + comme WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Loki, et les prochains spectacles Oeil de faucon, Mme Marvel, Chevalier de la lune, et Elle-Hulk.

Disney et Marvel n’ont pas encore commenté publiquement le procès intenté par Johansson. Pour l’instant, vous pouvez regarder Veuve noire à la fois dans les cinémas et sur Disney+ avec Premier Access. Cette nouvelle nous vient du Wall Street Journal.

Sujets : Black Widow, Disney, Disney Plus