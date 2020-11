Disney + confirme Star Wars: The Mandalorian saison 3 en 2021

Les fans attendent actuellement avec impatience un nouvel épisode de la série à succès semaine après semaine The Mandalorian – Saison 2 du Guerres des étoiles-Univers sur Disney + contraire.

Après un brillant épisode d’ouverture de la 2ème saison, l’épisode annoncé a finalement eu lieu dans le dernier épisode montré Au revoir à Bo-Katan à la place, joué par la star de «Battlestar Galactica» Katee Sackhoff, qui a déjà prêté sa voix au personnage populaire des deux séries animées «Star Wars: The Clone Wars» et «Star Wars Rebels» et rencontre maintenant le chasseur de primes joué par Pedro Pascal pour la première fois . Nous ne voulons pas en révéler beaucoup plus à ce stade.

Saison 3 prévue pour fin 2021

Au lieu de cela, Disney s’est trahi ce que le Début de la 3e saison Concernant: Une vidéo promotionnelle pour le lancement prochain du nouveau service de streaming en Slovaquie a déjà confirmé le début de la prochaine saison de la série à succès. En conséquence, Disney + entre dans le seconde moitié de 2021 en Slovaquie – la 3e saison de « The Mandalorian » est également annoncée.

Depuis les deux premières saisons sont Automne de l’année commencé, Disney envisage probablement de lancer le 3e saison également vers la fin de 2021. La nouvelle n’est pas vraiment surprenante, seule une confirmation officielle était encore en attente – ce qui est maintenant arrivé par hasard. Espérons que la pandémie corona en cours ne contrariera pas le créateur de séries Jon Favreau. Parce que selon les dernières informations, il aimerait rejoindre le Tournage pour la 3e saison commencer.

Retrouvailles avec Boba Fett, Bo-Katan et Ahsoka

La 2ème saison actuelle de « The Mandalorian » attend au début des huit nouveaux épisodes avec une réunion de personnages et de lieux importants et populaires de l’univers Star Wars. Alors que les téléspectateurs semblent jeter un coup d’œil dans le premier épisode Boba Fett ont été autorisés à attraper, interprété par l’acteur de l’époque Jango Fett Temuera Morrison, les prochains épisodes se succèdent rapidement: à côté Bo-katan maintenant quitte aussi Ahsoka dans les prochains épisodes.

Pendant ce temps, le héros du titre poursuit son évasion avec son protégé – le favori du public Bébé yoda aka l’enfant – aux confins de la galaxie tandis qu’une multitude d’ennemis et de sinistres personnages les traquent. Son objectif est d’amener l’enfant sous la garde de l’Ordre Jedi, tandis que Moff Gideon essaie de l’empêcher par tous les moyens.

