Disney aurait prévu une fin différente pour ‘Soul’

Il a été révélé que le dernier film d’animation de Pixar de Disney, ‘Âme’, il aurait eu une fin très différente pour son protagoniste, Joe Gardner, qui a été décrit dans la version anglaise par Jamie foxx.

Le projet le plus récent du studio d'animation est sorti en Disney + le passé 25 décembre, et depuis lors, il a reçu beaucoup d'éloges pour son approche et son exploration d'un sujet aussi profond que le sens de la vie.







‘Âme’ présente la performance vocale de Jamie foxx, comme Joe, un pianiste de jazz, dont l’âme est envoyée dans l’au-delà après un accident, mais il rencontre 22, interprétée par Tina Fey, une âme qui n’est pas encore prête à aller sur terre. Le film se termine quand Joe aider à 22 pour trouver un sens à la vie sur terre.

Dans une nouvelle interview, les réalisateurs du film, Pete Docter et Pouvoirs Kemp ont révélé qu’ils avaient une fin légèrement différente en tête pour le film: «Nous avions des versions d’une fin où Joe il ne retourne pas dans son corps, où il reste mort. Nous avons des versions où à la fin, Joe on le retrouve vivant sur terre un an plus tard. Cette fin a provoqué plus de débats que le reste des éléments du film », a-t-il commenté. Pouvoirs.

«Il y avait définitivement des critiques… parce que les gens pensaient que c’était de la triche de le laisser revenir… d’un autre côté, vous ne pouvez pas apprendre à ce gars à profiter de la vie et à l’emporter tout de suite. Ça ne me semblait pas bien… L’acte le plus altruiste que vous puissiez faire est… «J’avais une chance. J’aimais déjà la vie. Maintenant, vous avez cette opportunité, vous, 22, que vous n’avez pas osé aller là-bas », a-t-il ajouté Docteur.

Plus tard, Pouvoirs a ajouté: «La version où Joe Il n’est pas revenu dans son corps, il a fini comme mentor permanent du séminaire d’âme, présentant certaines de ses nouvelles idées apprises. Cela l’a en quelque sorte révolutionné. C’était très amusant et cela a rendu certaines personnes folles, mais vous apprenez en essayant. Cela n’a pas fonctionné, mais c’était une tentative amusante. «

Après la première de ‘Âme’ dans Disney +, la plateforme diffusion a signalé plus de 2,3 millions de nouveaux abonnés, battant toutes sortes de records d’audience virtuelle.